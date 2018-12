Aquest 2018 ha estat un any de precipitacions molt abundants en diferents moments de l'any. No seria estrany que recordéssiu més d'un pla del cap de setmana que hagi quedat esguerrat pel mal temps, perquè en conjunt diumenge ha estat el dia en què ha plogut més vegades en aquest any, ja de per sí, molt plujós. Hem fet càlculs a partir de 17 estacions repartides per diferents punts del territori, i les dades globals revelen que diumenge ha estat el dia més plujós del 2018, i dimecres el més sec. Han plogut un 45% més de diumenges que de dimecres si sumem les dades d'aquests 17 observatoris.

Al centre de Barcelona són dissabte i diumenge els dies en què hi ha plogut més vegades, 15 dissabtes i 15 diumenge han rebut com a mínim 0,5 l/m2. Seguint la proporció lògica, per cada dia plujós de cap de setmana n'hi hauria d'haver 2,5 entre setmana, però aquest any n'hi hagut només 1,7. Tots les observatoris analitzats han tingut proporcionalment més pluja en cap de setmana que entre setmana excepte Cervera.

Nombre de dies amb pluja a Catalunya durant el 2018. Mitjana de 17 observatoris.

El diumenge, el dia més plujós del 2018

Si ens mirem les dades dels últims tres anys, curiosament és dissabte el dia que sobresurt clarament com el més plujós a Catalunya. En conjunt hi hagut un 40% més de dissabtes amb pluja que de dimarts o dijous. En aquest cas la proporció més exagerada de mala sort respecte la pluja en cap de setmana apareix a Sant Cugat del Vallès, on per 70 dies amb pluja en cap de setmana, n'hi ha hagut només 123 entre setmana.

Nombre de dies amb pluja a Catalunya des de l'any 2016. Mitjana de 17 observatoris.

Quan s'agafen dades a més llarg termini la diferència, com és d'esperar, es dilueix. Amb dades des del 1926 dissabte continua sent el dia en què ha plogut més vegades a Barcelona, però la diferència en aquest cas ja és poc apreciable.

Històric de dies amb pluja a Barcelona des de l'any 1926

Durant els últims anys diversos estudis han intentat trobar un patró setmanal en les precipitacions, però els resultats sempre han estat poc clars o contradictoris. Es creu que la contaminació més elevada dels dies feiners pot tenir algun efecte en la formació de núvols, però és poc clar si realment afavoreix o fa disminuir les possibilitats de pluja. Qui ha treballat més sobre el tema a Catalunya és l'especialista en climatologia urbana de la Universitat de Barcelona, la doctora Maria del Carmen Moreno, que després d'un estudi amb més de 40 anys de dades no va trobar cap correlació vàlida entre dies de pluja, les quantitats i el dia de la setmana.