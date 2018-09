Primer diumenge de tardor però seguirà fent estiu

Aquesta passada matinada hem entrat a la tardor astronòmica, concretament a les a les 03.54h i durarà un total de 89 dies i 20 hores fins el 21 de Desembre. Tanmateix, la tardor meteorològica no vol arribar avui. Ahir ja es van fregar els 35 ºC en molts indrets de l'interior de les Terres de l'Ebre, i els valors d'entre 30 i 35 ºC van sovintejar a la majoria d’indrets de l’interior de Catalunya. Als matins, es nota un cert refrescament nocturn causat per la pèrdua d'hores de sol respecte al Juliol o Agost, especialment a l’interior, però la fresca no té continuïtat durant el dia.

540x306 Temperatures màximes previstes per aquest diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo Temperatures màximes previstes per aquest diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo

540x306 Diferència de temperatures màximes d'avui diumenge respecte ahir dissabte / GFS 0.25º / ARA Méteo Diferència de temperatures màximes d'avui diumenge respecte ahir dissabte / GFS 0.25º / ARA Méteo

Avui serà una jornada molt similar a la d’ahir, però fins i tot amb més sol i calor. No esperem cap tipus de núvol en cap indret de Catalunya. Dia radiant. S’assoliran els 35ºC als indrets més càlids del país i puntualment es podrien apropar cap als 37 o 38ºC de forma local cap a l’interior de les Terres de l’Ebre. També es superaran els 30ºC en força més indrets propers a la costa o en la mateixa línia costanera.

Com es presenta la setmana vinent?

Tot sembla indicar que la calor d’aquest cap de setmana no es repetirà en properes jornades i pot ser ja no la tindrem més fins al proper estiu. De cara a demà dilluns, el temps s’inestabilitzarà amb ruixats que apareixeran especialment a les comarques de Barcelona i Girona.

540x306 Precipitació acumulada prevista pel proper dilluns / Model GFS 0.25 / ARA méteo Precipitació acumulada prevista pel proper dilluns / Model GFS 0.25 / ARA méteo

Juntament amb els ruixats, les temperatures es normalitzaran i tindrem els valors que corresponen per l’època que ens trobem. Sembla que de cara a mitjans de setmana, el temps més assolellat tornaria a guanyar protagonisme però sense recuperar els valors de ple estiu d’aquest passat cap de setmana.