La dualitat de temps ens seguirà acompanyant fins ben entrat el 2019

Comencem l'últim cap de setmana de l'any amb unes temperatures que han baixat sensiblement i s'han situat entre 2 i 4ºC per sota que la darrera matinada. Les temperatures que estem tenint aquest dissabte al matí, ja són valors més propis d'aquesta època, entre els quals destaquem:

Das, -6º

Guixers, -6º

el Pont de Suert, -5º

Sort, -4º

Solsona, -3º

Organyà, -3º

Moià, -2º

Olot, -2º

Vic, -2º

Mollet del Vallès, 0º

Barcelona, 7º

A part d'un major refredament nocturn, aquesta passada nit les boires han tornat a reaparèixer a gran part del prelitoral i l'interior del país. Com a novetat respecte als últims dies, algunes d'aquestes boires ja estan sent gebradores a Osona i a la conca de Tremp. Per tant, compte a l'hora de conduir en aquests indrets. A la resta, la majoria d'aquestes boires, molt probablement avui es dissiparan a partir del migdia en alguns punts de la Catalunya central, Osona i el prelitoral on acabarà fent un bon sol durant la tarda. Tanmateix, al Pla de Lleida, una jornada més les boires persistiran durant tot el dia.

540x306 Previsió de temperatures màximes per aquest proper dissabte / GFS 0.25 / ARA Méteo Previsió de temperatures màximes per aquest proper dissabte / GFS 0.25 / ARA Méteo

Les temperatures màximes d'aquest dissabte, al fer més sol, pujaran lleugerament al litoral i prelitoral, mentre que a l'interior del país es mantindran sense canvis significatius. Cal destacar que a partir del migdia i durant la tarda, la tramuntana anirà guanyant intensitat al nord de l'Alt Empordà i també el mestral, tot i que menys intens, a la vall de l'Ebre. Aquest vent es mantindrà de cara a diumenge als dos extrems de Catalunya, però més intens al nord de l'Alt Empordà on alguna ratxa podria superar els 90 km/h.