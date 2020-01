Un eclipsi de penombra marcarà la primera lluna plena de l'any

Aquest divendres hi haurà la primera lluna plena de l'any, i també el primer eclipsi. Serà el que s'anomena un eclipsi de penombra, un fenomen pel qual la Lluna no s'arriba a amagar però sí que s'enfosqueix. L'eclipsi serà notori aquest divendres poc després que es pongui el sol, començarà poc després de les sis de la tarda i arribarà al punt màxim quan passin pocs minuts de les vuit del vespre.

Un eclipsi de lluna es produeix quan la Terra s'interposa entre el Sol i la Lluna, és a dir, quan la Lluna travessa l'ombra que projecta la Terra. En el cas de l'eclipsi de divendres, però, el nostre satèl·lit no entrarà estrictament a l'ombra de la Terra sinó que només passarà per l'àrea del voltant, l'àrea de penombra. Per això el disc lunar es continuarà veient sencer. Encara que la Lluna no entri en l'ombra que projecta la Terra, sí que se situarà gairebé completament a la zona de penombra durant l'eclipsi, i per això s'espera que al voltant de les vuit del vespre l'enfosquiment de la Lluna sigui prou visible per percebre'l a ull nu.

La situació de pluges de demà podria dificultar veure'l en algunes comarques del sud de Catalunya i sobretot al País Valencià i a les Balears, on els núvols encara podrien ser força abundants durant el vespre.

Aquest serà l'eclipsi de penombra més destacable d'aquest any, però abans no s'acabi el 2020 n'hi haurà dos més. El 5 de juny i el 5 de juliol hi haurà dos fenòmens similars més. També seran visibles des del Mediterrani, però en aquest cas a la nostra zona la Lluna no entrarà tan clarament en l'àrea de penombra, i per tant s'enfosquirà menys.