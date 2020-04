Un episodi de tornados escombra el sud dels Estats Units

Si ahir parlàvem de la pedregada que va afectar Del Rio (Texas), amb pedres de 7 a 10 centímetres de diàmetre, avui cal fer-ho de tornados. Les tempestes severes han guanyat terreny i han escombrat el sud dels Estats Units, on han provocat estralls en diverses poblacions d'estats com Texas, Louisiana, Mississipí, Geòrgia i Tennessee.

Al llarg de les últimes hores s'han vist diversos tornados. El primer de tots es va produir a Monroe (Louisiana) i va afectar més de 300 cases i altres edificis. L'aeroport també el va patir i, segons les primeres valoracions, s'estima en més de 25 milions de dòlars els danys ocasionats pel fibló a les instal·lacions.

Due to weather conditions and debris removal from the runways, Mayor Jamie Mayo and Monroe Regional Airport Director Ron Phillips announce “all flights at the Monroe Regional Airport are cancelled until further notice.” pic.twitter.com/Kw4zWNRtZT — City of Monroe, LA (@CityofMonroe) April 12, 2020

De violentes #tornades ont frappé hier certaines régions du #Mississippi et de la #Louisiane aux #EtatsUnis. De très nombreux #dégâts ont été reportés et au moins 6 personnes auraient perdu la vie.



Photo : Dégâts à #Monroe, Louisiane via https://t.co/8V6AfZYvPU pic.twitter.com/fENaDWr3cr — Météo Villes (@Meteovilles) April 13, 2020

Amb el pas de les hores els tornados s'han anat repetint en altres poblacions. El més intens de tots ha tingut lloc a Soso (Mississipí) i hauria tingut una amplada al voltant d'un quilòmetre i mig. Sembla que hauria sigut d'intensitat EF4 o EF5 (segons l' escala de Fujita millorada, que va de 0 a 5), amb vents superiors als 270 km/h, tot i que caldrà analitzar-ho amb detall. En cas que finalment es confirmi que ha sigut un EF5, seria el primer cas registrat des del 20 de maig del 2013. El balanç provisional ja és de 6 morts i diversos ferits per les tempestes.

Huge, destructive tornado in Soso, MS just now @WXgage pic.twitter.com/zpzuEa5erS — Connor McCrorey (@ConnorWX) April 12, 2020

Les imatges de radar, les grans aliades dels meteoròlegs

Els meteoròlegs, els caçadors de tempestes i la població en general segueixen amb molta atenció les imatges de radar per conèixer on se situen en cada moment les tempestes més intenses i que tenen potencial per produir tornados. Les imatges que hi ha a continuació corresponen a la tempesta que ha acabat formant el fibló de Soso (Mississipí).

651x366 Imatge de radar de la tempesta que ha generat el tornado de Soso (Mississipí). A l'esquerra, la reflectivitat, i a la dreta, la velocitat radial. / National Weather Service Imatge de radar de la tempesta que ha generat el tornado de Soso (Mississipí). A l'esquerra, la reflectivitat, i a la dreta, la velocitat radial. / National Weather Service

La imatge de l'esquerra correspon a la reflectivitat, que indica on hi ha precipitació i amb quina intensitat està plovent. Com les imatges de radar del Servei Meteorològic de Catalunya que sovint mostrem, denota que hi ha rotació.

La imatge de la dreta mostra la velocitat radial, és a dir, la velocitat a què una gota d'aigua s'acosta o s'allunya del radar. Els colors freds indiquen que els blancs s'acosten al radar, mentre que els colors càlids marquen que se n'allunyen. Sabent que en aquest cas el radar meteorològic se situaria a dalt a l'esquerra del mapa, el que es pot interpretar d'aquesta imatge és que la tempesta està girant, i que ho fa en el sentit contrari a les agulles del rellotge (ho hem indicat amb dues fletxes blanques).

Quan apareixen aquestes dues característiques, salten totes les alarmes davant la possibilitat imminent que es pugui formar un tornado. D'aquesta manera la població té uns minuts de marge per buscar refugi.