Una espectacular nevada de més d'un metre sorprèn la costa nord d'Islàndia

Aquesta última setmana hi havia al nord d'Islàndia una situació de llibre perquè es donessin grans nevades a la costa nord de l'illa. Tot i que estan preparats per a la neu, va ser la primera nevada important de l'hivern i els habitants de la zona no s'esperaven ni molt menys el que va arribar a caure.

El Servei Meteorològic Islandès va predir inicialment una nevada modesta de 10 a 20 cm, però les estimacions es van disparar ràpidament fins al dia abans, en què ja s'esperaven més de 50 cm. Finalment, la població més gran del nord d'Islàndia, Akureyri, va quedar sepultada sota una nevada que va deixar ni més ni menys que 105 cm en 24 hores.

Moltes carreteres principals d'Akureyri van quedar tancades, i algunes encara no s'han reobert. La majoria de voreres encara no s'han pogut netejar i molts dels residents de la ciutat depenen de trineus i d'esquís de fons per arribar a la feina o l'escola.

Imatges de la nevada a la localitat d'Akureyri, dificultats per trobar els vehicles

No és estrany que nevi a la costa nord d'Islàndia, però sí que ho faci amb aquestes quantitats dignes dels Alps. Amb tot, no tot són aspectes negatius: les zones d'esquí del nord d'Islàndia esperen viure un dels millors inicis de temporada recents.

Aquest era l'aspecte dels carrers d'Akureyri després de la nevada

D'altres es pregunten si això podria ser l'inici d'unes temporades i uns hiverns més durs a la costa nord islandesa. La capital islandesa, Reykjavík, amb la població i la mobilitat més grans del país, per sort ha quedat al marge de la nevada. Tot i això, també s'ha vist afectada per un temporal de vent molt fort i temperatures sota zero dia i nit. Respecte a les temperatures, precisament, alguns valors han sigut notícia aquests dies, especialment a l'interior de l'illa, on es van assolir els -18 °C (-0,5 °F) en cotes baixes, no pas als cims de les muntanyes.

Els pròxims dies sembla que de nevades a cotes baixes i fred fort ja no en tindran, però els temporals de vent i pluja seguiran a l'ordre del dia. Tots els viatgers que aneu a Islàndia per les festes, informeu-vos bé de les previsions meteorològiques perquè acostumen a ser dates força complicades a la zona.