Una estació meteorològica del Pirineu ha marcat -34 ºC aquesta matinada

Aquesta matinada ha sigut la més freda dels últims 3 o 4 anys en moltes comarques. Les glaçades s'han estès fins i tot pel litoral, i en molts punts de l'interior s'han registrat valors inferiors als -5 ºC. Ara bé, hi ha una dada que ha sorprès molt. Es tracta de la temperatura mínima mesurada per una estació meteorològica situada al Clot del Tuc de la Llança (2.305 m), al terme municipal de les Valls d'Àneu (el Pallars Sobirà).

L'estació, que és propietat de Baqueira Beret i està gestionada per Meteopirineu, ha registrat -34,1 ºC. Contrasta amb els valors de -12 o -13 ºC que han mesurat les estacions automàtiques d'alta muntanya que el Servei Meteorològic té ubicades a una altitud semblant. Aleshores, com s'explica aquesta diferència tan marcada?

651x366 Evolució de la temperatura al Clot del Tuc de la Llança (en negre) i a l'Estany Saburó (en vermell) / METEOPIRINEU.COM Evolució de la temperatura al Clot del Tuc de la Llança (en negre) i a l'Estany Saburó (en vermell) / METEOPIRINEU.COM

Per començar, cal conèixer com és l'indret on hi ha situat el conjunt d'aparells. Es tracta d'una dolina, és a dir, una zona enclotada que en aquest cas està entre 20 i 30 metres per sota del seu entorn immediat. Aquest fet afavoreix que, durant la nit, a causa de la pèrdua de calor per radiació del terra, l'aire situat al fons de la depressió es vagi refredant.

Un factor clau perquè el refredament nocturn de fondalades com aquesta es mantingui és que el vent estigui encalmat. Així, l'aire del fons va perdent calor de manera continuada. En canvi, quan bufa el vent l'aire es mou i es barreja, fins al punt que la inversió tèrmica es pot trencar i fer desaparèixer aquesta diferència tan marcada de temperatura entre fora del clot i dins.

Finalment, el tercer punt important és la neu. Quan la superfície està coberta per la neu, durant el dia no s'escalfa tant perquè bona part de la radiació solar és reflectida. D'aquesta manera, es pot refredar més del compte a la nit.

Així doncs, avui es donaven les tres condicions necessàries per poder tenir registres de temperatura molt baixos en clots del Pirineu. Justament, aquests tres factors són els que van afavorir que el febrer del 2018 es mesuressin valors de temperatura per sota dels -20 ºC a la Cerdanya.

Un dels temes pendents és conèixer del cert si el termòmetre ha mesurat la temperatura correctament. En cas que els aparells hagin funcionat sense problemes, aleshores la dada es podria assumir com a certa. Ara bé, cal tenir en compte que la dada dels -34,1 ºC no és representativa. És a dir, que en zones pròximes de l'entorn els registres han sigut clarament superiors. Es tracta, doncs, d'un valor rellevant, però molt localitzat en una zona remota que té unes característiques singulars.

Es registra el rècord de temperatura mínima mai registrada a la península ibèrica: -34,1°C 🥶 avui 6 de gener a l'estació meteo del Clot de la Llança, a tocar del #PNAltPirineu, propietat de @baqueira_beret i gestionada per @MeteoPirineu https://t.co/jsCHvIgAb8 i MeteoVallsdAneu pic.twitter.com/F7dHtfsx8L — Parc Natural de l'Alt Pirineu (@pnaltpirineu) January 6, 2021

Arribats aquí ens podríem preguntar si estem davant d'una matinada rècord pel que fa al fred. El cert és que en conjunt els termòmetres han quedat molt lluny dels registres d'episodis com el del febrer del 1956, el gener del 1985 o el desembre del 2001. En aquells moments no es prenien mesures de zones amb les característiques del Clot del Tuc de la Llança. Per tant, és probable que si n'hi hagués hagut, s'haguessin registrat valors encara més baixos.

En qualsevol cas, el rècord oficial de fred a Catalunya i al conjunt de la península Ibèrica continuen sent els -32 ºC registrats el febrer del 1956 a l'estany Gento.