L'estiu va avançant sense grans calorades

El pic de calor d'aquest cap de setmana, tot i que ha sigut notable, ha quedat força descafeïnat en algunes comarques, on la temperatura no s'ha acabat d'enfilar gaire.

Aquest diumenge ha estat el dia més calorós del 2018 a la ciutat de Lleida. A l'observatori de l'Aemet han anotat fins a 37,2 ºC de temperatura màxima. Aquest cap de setmana també s'ha registrat la temperatura més elevada de l'estiu a l'aeroport de Girona, on dissabte es va arribar fins als 35,3 ºC, i també a l'Observatori Fabra, amb una màxima dissabte de 31,7 ºC.

A Tortosa, en canvi, va fer més calor fa uns dies, el 8 de juliol: en aquesta jornada es va arribar als 37,7 ºC.

D'entre els registres més elevats assolits aquest diumenge a les estacions del Meteocat cal destacar 37,9 ºC a Seròs, 37,7 ºC a Vilanova de Segrià, 36,8 ºC al Masroig i 36,1 ºC a Artés.

El termòmetre no ha pujat tant com s'esperava en trams del litoral i el prelitoral a causa de la marinada, que ha evitat valors gaire extremes. Tampoc ho ha fet a l'Empordà i en sectors del prelitoral gironí, en aquests casos segurament perquè el vent de garbí no hi ha entrat amb gaires ganes.

Lleida, 10 dies amb màximes superiors a 35 graus

La Terra Ferma és un referent a casa nostra quan es parla de calor a l'estiu. Enguany a la ciutat de Lleida han superat els 35 graus en 10 ocasions. L'any 2017, fins el 15 de juliol s'havien totalitzat 22 màximes superiors a aquesta temperatura.

En total, l'any passat a Lleida hi va haver 46 dies amb màximes superiors als 35 graus, un valor igualat amb el tòrrid estiu del 2003. El 2016 aquest valor es va superar en 41 ocasions, i el 2015, 36 vegades.

A l'altre, extrem cal recordar que el 2013 només van estar per sobre els 35 graus 1 dia, 11 el 2011, i 9 el 2008.

Calor a ratlla fins a finals de mes

L'estiu avança –ja som a la canícula– i de moment a curt i mitjà termini no s'entreveu cap episodi de calor gaire intensa ni persistent. Entre dilluns i dimarts el pas d'un petit embossament d'aire fred en altura i l'entrada de vents del nord faran que la temperatura torni a la normalitat o que, fins i tot, s'emplaci lleugerament per sota els valors que tocaria.

Entre dimecres i dijous la calor augmentarà de manera transitòria, però tot fa pensar que recularà –novament– a partir de divendres i de cara al cap de setmana.

Més enllà d'això, els mapes insinuen que el termòmetre es podria mantenir a l'entorn de la normalitat fins a finals de mes.

Ruixats i tronades per encetar la setmana

La setmana començarà amb inestabilitat, amb xàfecs i tronades a força comarques. El canvi de temps serà sobtat i ens afectarà des de bon matí i fins a mitja tarda aproximadament.

Les tempestes no seran generals, però sí que afectaran força comarques de la meitat nord, la Catalunya Central, el litoral i el prelitoral central i les comarques del nord-est. En alguns casos, tal com anuncia el Servei Meteorològic de Catalunya, podrien ser intenses i anar acompanyades de calamarsa o de pedra.