Un estiu de pluja mal repartida

Ahir el Servei Meteorològic de Catalunya va publicar el balanç meteorològic de l'estiu d'enguany, que comprèn els mesos de juny, juliol i agost. En conjunt, el trimestre ha sigut càlid i pluviomètricament irregular. O dit d'una altra manera: en alguns indrets ha sigut l'estiu més plujós de les últimes dècades i en d'altres punts amb prou feines ha plogut un parell o tres de dies en aquests tres mesos.

651x366 Pluja acumulada aquest estiu, en litres per metre quadrat Pluja acumulada aquest estiu, en litres per metre quadrat

El mes de juny va ser especialment passat per aigua i, de fet, ens hem de remuntar al 1997 per trobar-ne un de més plujós. A les comarques del nord-est del país es van superar els 200 litres per metre quadrat a molts observatoris i se'n van recollir fins a 296 a Roda de Ter o 267 a Campdevànol. Els mesos de juliol i agost, en canvi, van ser secs –fins i tot més del que seria habitual– però va continuar plovent més del normal cap al Berguedà, Osona i el Ripollès. La pluja es va concentrar en episodis puntuals però que van deixar molta aigua: el cap de setmana passat, per exemple, van caure més de 150 litres a Berga i a Sant Joan de les Abadesses i més de 200 a Campdevànol.

651x366 Precentatge de precipitació acumulada respecte de la mitjana climàtica Precentatge de precipitació acumulada respecte de la mitjana climàtica

En tot cas, això ha provocat que, pluviomètricament, aquest estiu es pugui valorar com a sec a Ponent, a l'Empordà i, especialment, a la vall de l'Ebre, on amb prou feines han recollit 20 o 30 litres en tres mesos i, en canvi, se li posi l'etiqueta d'excepcionalment plujós a les comarques del nord-est, on s'hi han arribat a acumular més de 500 mm. A tall d'exemple, a Campdevànol, a Puig-reig i a Prats de Lluçanès aquest ha sigut l'estiu amb més aigua des que es prenen dades (1950).

651x366 Diferència de temperatura (ºC) entre la mitjana d'aquest estiu i la climàtica Diferència de temperatura (ºC) entre la mitjana d'aquest estiu i la climàtica

Termomètricament, aquest estiu el podem considerar més càlid de l'habitual al conjunt de Catalunya. Enguany no hem assolit grans calorades i només en l'episodi de finals de juliol es van registrar valors de més de 40 ºC a Ponent i al sud. Però la persistència de les altes temperatures ha acabat provocant que en moltes comarques de la costa i del Prelitoral la temperatura mitjana de l'estiu hagi estat entre 1 i 2 graus més elevada del normal. I cal tenir en compte que aquesta dada ha estat suavitzada per unes primeres setmanes de juny força fresques i per un tram final d'agost també amb valors per sota dels habituals per a l'època de l'any.