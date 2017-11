El fascinant viatge de la pols, el fum i la sal per l'atmosfera

Quan fa un mes l'huracà 'Ophelia' va afectar Irlanda i el Regne Unit, una de les coses que va cridar més l'atenció dels ciutadans d'indrets com Londres va ser el to entre groguenc i ataronjat que va adoptar el cel en alguns moments. Ara, una visualització de la NASA ha fet evident que hi havia motius per a l'estranyesa.

L'agència nord-americana ha fet públic un vídeo en què es mostra el seguiment de partícules de pols, de fum i de sal a través de l'atmosfera. L'animació condensa tres mesos en dos minuts, i permet veure fins a quin punt poden arribar a viatjar les partícules a través de l'atmosfera. S'hi pot comprovar com el fum provinent dels incendis al nord-oest d'Amèrica s'endinsa a la dinàmica de vents de l'atmosfera i arriba a viatjar gairebé fins a Europa abans de dissoldre's.

Sens dubte, però, el moment que crida més l'atenció del vídeo arriba cap al minut i mig de reproducció, quan es forma l'huracà 'Ophelia'. Crida l'atenció com la potent borrasca es va emportar cap al nord d'Europa molt del fum dels incendis que s'estaven produint aquells dies a Galícia i a Portugal, i també molta pols del Sàhara. L'embat de sorra i fum que reben les illes britàniques és molt clar en l'animació, i en menor mesura arriba fins i tot a Noruega. No és estrany, doncs, el color tan marcadament ataronjat que va adoptar el cel de Londres i de molts altres punts de les illes britàniques aquells dies.

El vídeo és fruit del projecte Goddard Earth Observing System (GEOS) de la NASA, una combinació de models matemàtics i imatges de satèl·lit que pretén millorar el coneixement científic de l'atmosfera.

Beautiful and most unusual. The Sahara sands hit London. Storm Ophelia cloaked the sky in strange orange glow on Monday. pic.twitter.com/AmMZsgV9cY — Nick Clark (@ClarkAnders) October 17, 2017