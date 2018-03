5 fenòmens que no us heu de perdre del cel de març

Una vegada més us expliquem diferents aspectes astronòmics als quals valdrà la pena parar atenció els dies vinents. La majoria són visibles a ull nu però per a alguns serà necessari un telescopi o uns binocles.

Els cinc planetes visibles a ull nu

Aquests pròxims dies seran visibles en un mateix dia els cinc planetes que es poden arribar a veure a ull nu. De matinada, mirant entre sud i sud-oest, aquests dies hi ha la lluna minvant, i molt a prop un punt molt brillant que és Júpiter. Com més dies passin més s'allunyaran la Lluna i Júpiter; per contra, el nostre satèl·lit s'anirà acostant a Mart i a Saturn, que estan situats més cap al sud i són més difícils d'identificar.

Al vespre, just després que es pongui el sol, hi trobareu Venus i Mercuri, molt junts: el primer més brillant, el segon molt a prop però força menys visible a ull nu. Els dies vinents seguiran sent identificables, però sempre just darrere del sol, només en els primers moments de foscor.

Demà, quan ens llevem i sortim al carrer, veurem la Lluna, Júpiter, Saturn i Mart sobre l'horitzó est.

I al vespre, Venus i Mercuri sobre l'horitzó oest.

Els 5 planetes que es poden veure a ull nu hi seran presents. @manelcascante @Monica_Usart @eloicordomi @ARAmeteo @BCNmeteo pic.twitter.com/e4Ha6gJPnH — Joan Anton Català (@estelsiplanetes) 6 de març de 2018

La lluna creixent, Venus i Mercuri

Al voltant del dia 20, una lluna incipient se situarà molt a prop de Venus i de Mercuri just quan es pongui el sol. Com més dies passin més plena s'anirà veient la Lluna, però més s'allunyarà dels dos planetes. El dia 20, quan es pongui el sol hi haurà un 11% de la Lluna visible ja bastant a prop de marxar per l'horitzó, i encara més a prop de l'horitzó, els dos planetes.

Equinocci de primavera

El mateix dia 20 començarà oficialment la nova estació, concretament a les 17.15 h es produirà l'equinocci de primavera. L'inici de la primavera marca el ritme màxim d'allargament del dia. El dia 20 tindrà 2 minuts i 48 segons més de llum solar que el dia anterior, i a partir de llavors el dia es continuarà allargant fins a l'inici de l'estiu, però cada cop a un ritme més lent.

Venus i Urà

Els dos planetes semblarà que es toquin el vespre del dia 28. Venus serà fàcilment visible a ull nu però per poder-los veure sobreposar-se farà falta l'ajuda d'uns binocles o d'algun petit telescopi. El fenomen serà visible just quan es pongui el sol.

Segona lluna plena del mes

El mes s'acabarà amb una segona lluna plena, després d'una primera que vam poder gaudir ben poc a causa dels núvols. El 31 de març al migdia és quan el nostre satèl·lit es veurà plenament complet altra vegada, de manera que la lluna més grossa d'aquest període serà la que sortirà el dia 31 a la tarda.