Un final de tardor càlid i amb poca pluja és l'escenari més probable

Encetem el novembre i, com sempre solem fer a principis de mes, fem un cop d'ull a les possibles tendències del temps de cara a les pròximes setmanes. Els models de predicció estacional concedeixen poques opcions a la possibilitat que el fred marqui les setmanes vinents.

Segons les prediccions estacionals de l'Agència Estatal de Meteorologia, hi ha un 60% de possibilitats que el trimestre novembre-gener sigui més càlid del normal i només un 10% d'opcions que sigui més fred del que tocaria. Això no vol dir que no hi pugui haver irrupcions fredes durant les pròximes setmanes, però les mitjanes de temperatura s'entreveuen altes. Els models de l'agència nord-americana NOAA van en la mateixa línia: anomalies positives de temperatura a tot Europa de cara als mesos vinents, tot i que més marcades al nord del continent que no pas al sud.

El novembre seguiria els passos de l'octubre i tornaria a ser un mes amb temperatures per sobre de la mitjana. Si ens mirem les prediccions a més curt termini, però, no hi res que faci pensar en un primer tram del novembre gaire càlid. Tot i que el cap de setmana la temperatura pujarà tres o quatre graus respecte als valors d'avui, és bastant probable que la setmana que ve sigui més freda del que tocaria, especialment durant els primers dies. Per tant, a dues setmanes vista podríem tenir més dies amb temperatures normals o per sota del que tocaria que no pas dies càlids. L'11 de novembre és Sant Martí, però enguany l'estiuet en tot cas el notarem aquest cap de setmana.

Les prediccions a llarg termini sobre les precipitacions sempre són més complicades i incertes. Segons l'Aemet, hi ha un 40% d'opcions que els tres mesos vinents siguin secs, un 25% que siguin humits i un 35% que arribi més o menys la pluja habitual per a l'època. Molta incertesa. L'agència NOAA dibuixa un escenari amb més pluges del que és normal al nord del continent i, en canvi, amb precipitacions més escasses del que és normal al Mediterrani. Tot i això, l'anomalia negativa de precipitació s'entreveu més marcada a Portugal i al sud d'Espanya que no pas a Catalunya.

Probabilitat de pluja a Barcelona durant les pròximes dues setmanes

De moment a curt termini el cap de setmana hi haurà probablement xàfecs en algunes comarques, sobretot a la meitat sud de Catalunya. També s'entreveuen opcions d'una nova borrasca a vuit dies vista, tot i que en aquest cas la incertesa és més gran. Recordeu que en les previsions per municipis de l'ARA hi trobareu sempre aquests gràfics de probabilitat de pluja per municipis que s'actualitzen dos cops al dia.

Octubre molt càlid

La temperatures mitjanes del mes que vam tancar ahir s'han quedat clarament per sobre del que tocaria per a l'època. A l'Observatori de l'Ebre, amb dades des del 1920, ha estat el tercer octubre més càlid de la sèrie. La mitjana s'hi ha quedat en 21,2 ºC, i només va ser més alta el 2013 (21,5 ºC) i el 2014 (21,4 ºC). També en altres sèries llargues l'octubre d'enguany se situa entre els 5 o 10 més càlids, en conjunt amb anomalies de temperatura d'entre dos i tres graus si es compara amb els valors de referència del període 1971-2000.