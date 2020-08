Una forta pedregada provoca el caos a la Dauphine

Una forta pedregada va afectar ahir de ple la segona etapa de la Dauphine, una prova de ciclisme d'una setmana que es disputa als Alps. L'aiguat va descarregar pedres com pilotes de ping-pong, fet que va provocar diverses lesions en ciclistes i espectadors de la prova. Alguns corredors van haver refugiar-se com van poder sota d'arbres a causa de la violència de la pedregada. El ciclista Juanpe López, de l'equip Trek, va caure a conseqüència de l'aiguat i va finalitzar la pujada al Col de Porte amb una sola a mà agafada al manillar, a causa d'una lesió al braç esquerre.

La imatge més viral, però, és la del ciclista belga Tim Declercq, que un cop acabada la prova va penjar a Instagram una imatge del rastre que la pedra li havia deixat a l'esquena. L'aiguat també va provocar la caiguda del sostre inflable de l'escenari d'entrega de premis: la cerimònia es va haver de suspendre quan s'estava entregant el premi al millor ciclista jove. L'etapa tenia l'arribada al Col de Porte, situat uns 20 quilòmetres al nord de Grenoble. La tempesta va afectar sobretot els ciclistes que anaven a la part més endarrerida de la prova.

651x366 L'esquena de Tim Declercq ahir després del final d'etapa / Instagram: Tim Declercq L'esquena de Tim Declercq ahir després del final d'etapa / Instagram: Tim Declercq

Segons Méteo France, l'origen del fenomen va ser una seqüència de tempestes que cap al final de la tarda es va moure amb molta lentitud per la zona. L'estació de Saint-Pierre-Les-Egaux, ubicada a prop d'on es desenvolupava el final d'etapa, va recollir 34,8 l/m 2 en una hora al voltant de les sis de la tarda.

La tongada de tempestes ha arribat alimentada per una setmana d'onada de calor. Entre el 6 i el 13 d'agost hi ha hagut un període de calor extrema a França, equiparable, segons Méteo France, al del juny i juliol de l'any passat. Tot i que els pics de temperatura no han sigut tan elevats com llavors, l'acumulació de 8 dies seguits de temperatures molt altes i, sobretot, les temperatures nocturnes elevades han fet d'aquest episodi de calor un dels més durs dels últims anys.