Els forts aiguats d'ahir van deixar fins a 700 l/m² a Occitània

Ahir es va viure a Occitània un episodi d'aiguats molt intensos que va causar l'avinguda de diversos rius i inundacions. La pertorbació que durant una bona part de la setmana ha afectat el sud-oest d'Europa va generar un sistema de tempestes que va quedar encallat durant hores a la serralada de les Cevenes.

Els registres de precipitació van ser extraordinaris en alguns indrets. A la població de Valerauga, al departament del Gard, en un sol dia es van arribar a recollir 718 l/m², que és aproximadament la precipitació que cau de mitjana en tot un any a Girona.

En altres indrets del mateix departament i del veí de Losera també hi va haver acumulacions molt destacables, superiors als 300 l/m². La llista l'encapçalen Saumana, amb 437 l/m², Moissac de Valfrancesca, amb 404 l/m², Lo Vigan, amb 378 l/m² i Sent Marçau, amb 318 l/m².

Les pluges, a més de ser abundants, van ser molt intenses i continuades. En una hora, de 10 a 11 del matí, a Valerauga es van arribar a totalitzar 138 l/m². Això va comportar l'avinguda sobtada d'alguns rius, com per exemple el Gard de Sent Jan, que és un afluent del Roine.

En només mitja hora, el nivell del riu Gard de Sent Jan a l'altura de Sent Jan de Gardonenca va pujar més de 4 metres. La força de l'aigua va ser capaç d'arrossegar de tot, fins i tot un camió.

🛑ALERTE INFO. Selon plusieurs témoins contactés par le Journal de la météo, au moins un chien était bloqué à l’avant du camion filmé à #Anduze ( #Gard). L’animal aurait tenté de sortir « par la fenêtre entrouverte ».

Crédits vidéo: Noémie Amara pour le Journal de la météo. #météo pic.twitter.com/rLtV5tyzN7 — le Journal de la météo (@JournalMeteo) September 19, 2020

Altres rius, com l'Erau, també van patir una crescuda molt marcada. En aquest cas, va passar dels 2 m³/s i un nivell de 4 cm d'alçada que hi havia de bon matí, fins als 1200 m³/s i un nivell de més de 8 metres i mig a primera hora de la tarda.

En una bona part d'Occitània encara s'esperen més pluges al llarg dels dies vinents. De fet, Méteo France manté vigent un avís per tempestes per avui en una bona part del país. Tot i això, sembla que aiguats com els d'ahir ja no es repetiran.