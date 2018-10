Els forts aiguats han deixat gairebé 400 l/m2 en menys de 12 hores en punts d'Andalusia

La mateixa depressió que entre dijous i divendres va afectar Catalunya, el País Valencià i les Illes està deixant forts aiguats molt intensos aquest cap de setmana a Andalusia. Les precipitacions han afectat sobretot Màlaga i punts de Sevilla, amb registres extremadament abundants. De les últimes 12 hores, destaquen:

394 l/m2 a Ardales (Màlaga)

316 l/m2 a l'embassament de Guadalteba (Màlaga)

306 l/m2 a l'embassament de Conde de Guadalhorce (Màlaga)

176 l/m2 al repetidor de La Encantada (Màlaga)

172 l/m2 a Ronda (Màlaga)

137 l/m2 a la llacuna de Fuente Piedra (Màlaga)

96 l/m2 a la Roda de Andalucía (Sevilla)

A la gràfica de la precipitació acumulada hora a hora a Ardales es pot veure com el pic màxim d'intensitat ha sigut de matinada, poc abans de les 3. En aquell moment han arribat a caure pràcticament 100 l/m2 en tan sols una hora.

540x306 Precipitació horària i acumulada a Ardales / S.A.I.H. HIDROSUR Precipitació horària i acumulada a Ardales / S.A.I.H. HIDROSUR

Precisament, ha sigut la intensitat amb què ha plogut el que ha afavorit les avingudes sobtades de les rambles i els torrents. Això ha provocat inundacions en diversos indrets, com per exemple a Campillos:

Inundaciones en curso en #Campillos ( #Málaga)

La mejor opción es quedarse en casa y evitar salir a la calle, si su vivienda no está afectada

Principalmente para no comprometer ni poner en riesgo su seguridad

Servicios de Emergencia actuando pic.twitter.com/Ik7xVJf2an — F H G (@fuensantahg) October 21, 2018

Cuanto daño está haciendo el agua en #Campillos. pic.twitter.com/ptCbFf0s1T — Luis G. Parejo Barba (@AligpbG) October 20, 2018

Per tot plegat, l'Agència Estatal de Meteorologia té activat un avís vermell per avui fins al migdia per acumulacions de més de 180 l/m2 en 12 hores a les àrees d'Antequera, Ronda i Sol y Guadalhorce (Màlaga). A partir de llavors l'avís passa a ser taronja, per acumulacions en una hora de més de 40 l/m2 i de 80 l/m2 en 12 hores.

Encara plou en alguns punts del País Valencià

De fet, ahir encara no va fer net del tot, al País Valencià. Es van repetir alguns xàfecs que, de manera local, van ser d'intensitat torrencial. Tavernes de la Valldigna va ser la població on els pluviòmetres van tenir més feina. En tot el dia es van arribar a acumular fins a 221 l/m2, 128,6 dels quals van caure en només mitja hora, segons Avamet (l'Associació Valenciana de Meteorologia). I encara avui s'han recollit 71 l/m2 a Montitxelvo.