Un fotògraf australià captura impressionants espectres vermells

La NASA ha escollit com a fotografia astronòmica del dia aquesta fascinant captura del fotògraf australià, Ben Broady, on s'hi veu una tempesta acompanyada per una mena de llum vermella al cel. Aquest estrany fenomen s'anomena espectre vermell i es produeix a la mesosfera, una de les capes superiors de l'atmosfera.

Els espectres són grans descàrregues elèctriques que es poden produir a fins a 100 quilòmetres d'altura, però no són llamps com els que estem acostumats a veure, sinó més aviat fenòmens de plasma fred que no tenen res a veure amb les descàrregues de molta alta temperatura que són els llamps convencionals. D'alguna manera els esperits s'assemblen més a una descàrrega d'un tub fluorescent. Tot i que encara hi ha moltes coses per saber dels esperits, són fenòmens associats a grans tempestes i sembla que també a irregularitats en el plasma a les capes altes de l'atmosfera.

Segons ens ha explicat el mateix autor de la captura, Ben Broady, aquella nit va arribar a veure una quarantena d'espectres vermells, un fenomen que va poder captar perquè estava intentant fer un 'time-lapse' de la tempesta que hi havia davant seu, “va ser fascinant, vaig tenir la sensació de veure una cosa realment estranya i em vaig posar a cridar com un nen petit”, ens ha dit.

Aquest vídeo gravat fa uns cinc anys per científics d'Alaska a una velocitat de 10.000 fotografies per segon serveix per veure com es desenvolupa el fenomen.

L'agost del 2015 també es van poder captar diversos espectres vermells des de l'Estació Espacial Internacional, d'on són aquestes fotografies inferiors on es veu la taca blanca de llum que és la tempesta en actiu i com les llums vermelles apareixen bastant per sobre.

Espectre vermell captat per l'ISS el 2015 / NASA