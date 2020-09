El fred ha arribat tres setmanes abans que els últims anys

La primera entrada d'aire fred de la tardor ha provocat temperatures clarament baixes per ser setembre. Si a això hi sumem el fet que en els últims anys l'estiu s'ha anat allargant ben bé fins a mitjans d'octubre, el resultat és que enguany el fred ha arribat tres setmanes abans que la mitjana de l'última dècada.

Més enllà de rècords puntuals per ser un mes de setembre, hem calculat una temperatura mitjana diària per a tot Catalunya a partir de dades de més de 80 estacions del Meteocat, i hem buscat en quina data s'ha produït per primera vegada en els últims anys. Aquest diumenge la temperatura mitjana a Catalunya va baixar fins a 11,3 graus, un valor que en l'última dècada de mitjana ha trigat 22 dies més a arribar que enguany. Amb dades des del 2009, un fred com el d'aquests últims dies no ha arribat fins al 20 d'octubre, amb casos com el del 2014, en què no va arribar fins al 4 de novembre.

Una altra dada que demostra com s'ha avançat el fred respecte a l'última dècada és la de la neu acumulada els últims dies. L'estació del Meteocat ubicada a Certascan, a la cota 2.400, ha arribat a registrar un gruix de neu de 30 cm en diversos moments del cap de setmana. Es tracta d'un gruix inèdit al mes de setembre, segons ha explicat en una nota el Meteocat. A Certascan les nevades més importants que hi ha registrades a principis de la tardor són la de la castanyada del 2010, en què es van acumular 24 cm, i la de mitjans de setembre del 2017, en què se n'hi van acumular 20. A l'estació ubicada al port de la Bonaigua el gruix ha arribat a 16 cm. No hi ha cap registre de gruix similar abans de mitjans d'octubre. A l'estació de Cadí Nord, al Prat d'Aguiló, hi han caigut 7 cm aquest cap de setmana, un gruix que no té precedents al setembre com a mínim en els últims 11 anys.

En la nota, el Meteocat ha explicat que diverses estacions del Pirineu, de la costa i del prelitoral han batut el seu rècord de temperatura per a un mes de setembre. A Girona aquest diumenge la temperatura va baixar fins a 4,9 graus, rècord de setembre d'aquesta estació amb 10 anys de dades. En alguns observatoris d'alta muntanya i en indrets com Sabadell, Viladecans o Malgrat de Mar la temperatura també va ser rècord per a un mes de setembre.

A la Tosa d'Alp la temperatura va arribar fins a -8 graus aquest diumenge. Aquesta estació té dades només des del 2014, però val a dir que temperatures com aquestes són gairebé inèdites ja no només al setembre sinó abans de Tots Sants. Les úniques temperatures més baixes que s'hi han registrat abans de la Castanyada són d'entre el 28 i el 30 d'octubre del 2018. Llavors es va arribar a -10 graus en aquest punt del Pirineu.