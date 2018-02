El fred siberià congelarà Europa els dies vinents

Sens dubte aquest està sent un mes de febrer excitant pels amants de la meteorologia, i tot fa pensar que les setmanes vinents continuaran passant coses interessants. De moment el més destacable de cara els dies vinents serà una irrupció d'aire siberià que afectarà intensament bona part de l'est i del centre i nord d'Europa. El congelador siberià obrirà la porta i provocarà temperatures gèlides no només a l'est, sinó també en ciutats com Praga, Varsòvia i Berlín.

La irrupció d'aire fred arribarà partir del cap de setmana que ve i serà especialment intensa dilluns i dimarts. En ciutats com Berlín i Praga s'hi esperen temperatures d'entre -5º i -10º durant bona part del dia, a París i a Amsterdam es podrà baixar fins als -5º de mínima i fins i tot a Londres la temperatura es mantindrà probablement sota zero tot el dia. Més a l'est la situació serà encara més dura, a Kiev s'hi esperen mínimes de -15º i a Minsk de fins a -20º. En aquesta animació extreta del portal de mapes del temps wxcharts.eu que acompanya la peça, hi podeu veure el desplaçament de la massa d'aire mitjançant les anomalies de temperatura a uns 1.500 metres. Els graus que hi surten són la diferència entre la temperatura normal per a l'època i la prevista.

Com ens afectarà?

Si bé la irrupció d'aire molt fred a hores d'ara és bastant segura en tots aquests indrets, encara és incert com ens afectarà a Catalunya. L'escenari més probable a hores d'ara és que no ens arribi clarament, i que de fet aquí el fred més intens es produeixi entre dijous i dissabte, més que no pas la setmana que ve. En tot cas, però, les temperatures d'aquesta setmana seran de ple hivern però no excepcionalment baixes.

Quan es tracta d'entreveure la previsió a llarg termini la meteorologia fa servir sobretot l'anomenada predicció per conjunts, que consisteix en fer córrer múltiples vegades un mateix model fent petites variacions en les condicions inicials, amb la finalitat de veure el nivell d'incertesa de la previsió. Els dos grans models de predicció, l'europeu i l'americà, encara no es posen d'acord en si arribarà el fred o no. En la majoria d'escenaris de predicció del model americà, el GEFS, l'aire siberià no arriba decididament a Catalunya la setmana que ve, però al voltant d'un 20% sí que apunten cap a aquesta onada de fred. El model europeu dona més possibilitats a aquesta fredorada siberiana. I entremig dillluns i dimarts hi ha un escenari favorable a les precipitacions, de manera que tot plegat dibuixa un còctel que seguirem molt d'aprop els dies vinents.

Març també mogut

A més llarg termini les previsions de l'agència nord-americana NOAA dibuixen un mes de març que tampoc serà monòton. El fred podria persistir a bona part del centre i del nord d'Europa, mentre al sud el més destacable serien les precipitacions. A diferència del febrer però, les borrasques podrien afectar més clarament l'oest i el sud-oest de la península Ibèrica, i en canvi arribar més desfetes al Mediterrani. Si es compleix l'escenari que apunten els models de la NOAA tindrem un temps canviant però amb menys precipitacions que al febrer.