Es pot glaçar el vidre d'un cotxe amb una mínima de 4 graus positius?

Ja fa algunes setmanes que aquells qui de nit aparquen el cotxe al carrer, al Pirineu o l'interior, l'han de protegir amb un cartró si no volen haver de rascar l'endemà de bon matí, en sortir de casa.

Molts conductors s'hauran fixat en el fet que, sovint, tot i haver trobat el seu vehicle ben glaçat a primera hora, la temperatura exterior que assenyalava el termòmetre del cotxe era clarament positiva, en algun cas de fins a 3 o 4 ºC.

540x306 Temperatura positiva però amb gebrada al Baix Vallès, 24-12-2016 / JORDI RODOREDA Temperatura positiva però amb gebrada al Baix Vallès, 24-12-2016 / JORDI RODOREDA

Per què es glaça el vidre o la carrosseria del cotxe si la temperatura és positiva?

Per entendre el perquè de la diferència de temperatura en funció de la distància respecte del sòl, cal recordar abans que els rajos solars creuen la troposfera sense elevar significativament la seva temperatura. Una part de l'energia solar s'absorbeix directament per la superfície terrestre -que s'escalfa- i s'allibera a posteriori en forma de calor.

Aquesta calor emesa pel sòl escalfa les capes d'aire més pròximes al terra i fa que la temperatura, en dies assolellats, sigui més alta com més a prop de del terra.

De nit s'inverteix el procés. Les nits serenes -típiques de situacions anticiclòniques- afavoreixen la ràpida pèrdua de calor del terra per irradiació. En aquests casos el sòl es pot refredar de forma molt notable i fer que la temperatura sigui clarament més baixa a tocar del terra -o uns pocs centímetres per damunt- que no pas al nivell on s'ubiquen els termòmetres.

540x306 Temperatura de 8,6ºC a 1,5 m però -1ºC al terra el dia 15-12-2015 a Pujalt / ALBERT BORRÀS Temperatura de 8,6ºC a 1,5 m però -1ºC al terra el dia 15-12-2015 a Pujalt / ALBERT BORRÀS

Nits serenes i sense vent, requisit imprescindible

Si la temperatura del sòl baixa per sota els zero graus, i hi ha prou humitat ambiental, es formen els cristalls de gel o gebre damunt de la superfície. És també el cas del metall del capó o del vidre del cotxe, que es refreden més que no pas l'aire pròxim i poden arribar a quedar coberts de gel.

Quan el cel és estrellat el sòl perd més energia que quan hi ha presència de nuvolositat, la qual actua de 'tapadora' i retorna part de l'energia novament cap a la superfície atenuant la temperatura.

Deu graus de diferència en un metre i mig a Pujalt

L'Observatori meteorològic de Pujalt (Anoia) es troba ubicat al capdamunt d'un altiplà, a 750 metres sobre el nivell del mar, en una zona afectada freqüentment pel fenomen de la inversió tèrmica. En aquestes situacions fa més fred a la Conca d'Òdena -a 300 metres d'altitud- que no a Pujalt, i a Pujalt es detecten diferències molt notables entre la temperatura del sòl i la que s'enregistra uns centímetres més amunt.

La matinada de dimecres 22 de novembre, en un context anticiclònic i de forta inversió tèrmica, Albert Borràs -responsable de l'observatori-, va anotar una temperatura mínima de l'aire de 7,6ºC al termòmetre oficial, a 1,5 m dins la gàbia meteorològica. A 70 cm del terra, en canvi, la mínima va ser de 4,5ºC, a 15 cm de 0,7ºC i a nivell del sòl de tan sols -2,5ºC.

La variació de temperatura en només un metre i mig fou, per tant, de 10,1ºC.

Finalment, convé recordar que aquest tipus de refredament ajuda a mantenir la neu a les estacions d'esquí, en situacions de forta inversió tèrmica hivernal, quan s'enregistren mínimes nocturnes àmpliament positives a cotes mitjanes i altes del Pirineu.