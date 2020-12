L'hivern comença avui però no el notarem clarament fins per Nadal

Aquest matí quan passin escassos minuts de les onze es produirà el solstici d'hivern i començarà oficialment la nova estació. Avui serà el dia més curt de l'any, tot i que la diferència respecte a ahir o demà serà de només un parell de segons. La llum guanyarà cada cop més terreny amb el pas dels dies, per Cap d'Any ja guanyarem 40 segons de llum de dia per jornada. L'hivern és l'estació més curta de l'any, durarà poc menys de 89 dies i s'acabarà el 20 de març.

Aquest matí ha sigut bastant més fred que el d'ahir en general. L'obertura de clarianes ha facilitat que a primera hora el termòmetre marqués 4 o 5 graus menys que ahir en molts indrets, però tot i així les temperatures sota zero han sigut escasses. D'entre les temperatures més baixes d'avui destaquen els -2 graus d'Esterri d'Àneu i de Das, al centre de Barcelona la mínima no ha baixat dels 11 graus.

Matí de boira i núvols baixos en moltes comarques de Ponent i de la Catalunya Central. Amb el pas de les hores s'aniran esqueixant, en general aquest dilluns serà un dia de sol o amb bandes de núvols prims, només al Pirineu occidental es podrien arribar a escapar algunes gotes a la tarda. Al migdia la temperatura tornarà a superar els 15 graus en moltes comarques, l'ambient poc fred per ser ja finals de desembre seguirà els dies vinents. Demà i dimecres les màximes seran fins i tot més altes que avui en algunes comarques. Aquest dimarts a primera hora es repetiran les mínimes a prop dels 0 graus d'avui, però entre dimecres i dijous les nits seran fins i tot menys fredes.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura mínima d'avui i la de dimecres Diferència prevista entre la temperatura mínima d'avui i la de dimecres

A partir de Nadal el temps farà un gir notable. Una entrada d'aire fred provocarà que la temperatura baixi en picat, un descens que farà que el cap de setmana que ve la temperatura sigui entre 5 i 10 graus més baixa que avui. Tornarà el fred intens que ja vam tenir a principis de desembre, i és possible que les temperatures siguin fins i tot més baixes que llavors. No serà una gran onada de fred, però sí que podrien arribar 4 o 5 dies de fred intens i persistent. Entre Nadal i Cap d'Any l'hivern es farà molt més present que els últims dies.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura mínima d'avui i la de dissabte Diferència prevista entre la temperatura mínima d'avui i la de dissabte

Pel que fa a l'estat del cel, demà el sol predominarà fins i tot més que avui. Dimecres el pas d'un front provocarà un augment dels núvols però gairebé no plourà enlloc. La suma de núvols i vent de garbí moderat començarà a fer baixar una mica la sensació tèrmica a la Costa Central i a la Costa Brava ja dimecres.

El canvi de temperatures de Nadal anirà acompanyat també d'alguns ruixats. Res fa pensar en precipitacions generals o abundants, però entre dijous a la tarda i el matí de Nadal la neu tornarà a caure al Pirineu. Per Nadal és possible que nevi fins al fons de les valls a la Vall d'Aran, al nord del Pallars i a Andorra. Divendres també és bastant possible que arribi a ploure en alguns punts de la costa, sobretot entre Barcelona i el cap de Begur. Difícilment seran pluges abundants, però tot apunta a un dia de Nadal tapat i molt insegur a l'est.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per Nadal Acumulacions de precipitació previstes per Nadal

Divendres també entraran en escena el mestral i la tramuntana, sobretot aquest segon vent, que per Nadal podria arribar a ser fort a l'Empordà. El més probable és que el cap de setmana predomini el sol, a hores d'ara el fred d'entre Nadal i Cap d'Any s'entreveu més aviat sec i amb poques opcions d'alguna nevada destacable fora del Pirineu.