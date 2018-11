L'hivern comença a treure el nas al centre i al nord d'Europa

L'anticicló situat a la península escandinava i orientat d'est a oest sol ser sinònim de l'arribada d'una massa d'aire fred a bona part del continent europeu. Això passa perquè el centre d'altes pressions impulsa vent de l'est i del nord-est que arrossega l'aire més fred provinent de Rússia. Aquesta és, precisament, la situació que s'espera per la setmana vinent.

Els diversos models meteorològics, com el GFS, pronostiquen una progressiva davallada de la temperatura a Europa, sobretot al centre i al nord. A 850 hPa, que correspon a una altitud d'uns 1.500 metres, hi haurà valors de -5 a -7 ºC al nord de França, als Països Baixos, a Bèlgica, a Alemanya o a Polònia. Això vol dir que les glaçades es generalitzaran i que el fred de ple hivern s'apoderarà d'aquests països.

Si avui ja ha estat una jornada freda, amb una màxima de 8 ºC a París i a Amsterdam i de 5 ºC a Praga, per dimarts amb prou feines s'arribarà als 5 ºC a la capital francesa, 4 ºC a Amsterdam i 3 ºC a Praga. Amb tot, a aquestes tres ciutats s'esperen mínimes al voltant dels -2 a 1 ºC, durant les properes matinades.

Però el fred no vindrà sol, sinó que arribarà acompanyat d'algunes precipitacions. Una depressió mediterrània aportarà una massa d'aire humit que afavorirà la formació de núvols i que la neu pugui aparèixer a cotes realment baixes.

Entre dimarts i dijous ciutats com Berlín, Munic, Brussel·les, Lió, Praga o Varsòvia podrien veure nevar o, fins i tot, podrien quedar lleugerament enfarinades. No s'espera cap temporal de neu, però sí la primera emblanquinada de la temporada a diversos indrets.

A Catalunya l'aire fred ens afectarà de resquitllada. Si bé es notarà una clara davallada del termòmetre, de glaçades generalitzades no se n'esperen, ni de bon tros. Ara bé, caldrà parar atenció als ruixats que s'esperen a la nit de dimarts a dimecres, ja que podrien ser en forma de neu a cotes no massa altes. Els últims mapes situen la cota de neu al voltant dels 900 a 1100 metres per llavors.