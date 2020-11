El gran huracà 'Eta', una greu amenaça per a l'Amèrica Central

Ja som teòricament a les acaballes de la temporada d'huracans a l'Atlàntic, però aquesta setmana s'ha gestat una nova borrasca tropical molt potent que pot causar estralls en països com Nicaragua i Hondures. Es tracta del gran huracà Eta, que està tocant terra aquest dimarts amb vents sostinguts de més de 230 km/h i ratxes de fins a 300. En 24 hores les ratxes de vent associades a la borrasca han augmentat en més de 110 km/h. La pressió atmosfèrica ha caigut fins a 927 hPa al centre de la borrasca, el valor més baix d'aquesta temporada d'huracans a l'Atlàntic, segons l'analista de dades relacionades amb huracans Phillip Klotzbach.

La violenta pertorbació ja està afectant amb duresa sectors a l'est de Nicaragua com ara Puerto Cabezas, on segons dades del departament d'Emergències de Nicaragua hi ha múltiples arbres caiguts, teulades aixecades, un gran nombre de talls de llum i inundacions. L'huracà podria afectar amb duresa algunes de les regions més pobres del país, on moltes cases estan fetes de fusta o tova. El govern de Nicaragua ha anunciat l'evacuació de més de 3.000 famílies de les zones més exposades.

#Urgente



Bilwi sufre esta madrugada el azote de Eta, vídeo del barrio Nueva Jerusalén. #Nicaragua #HuracánEta pic.twitter.com/36gmfRzWna — Movimiento Campesino de Nicaragua (@de_campesino) November 3, 2020

L'huracà ha tocat a terra a Nicaragua però s'esperen afectacions també molt greus a Hondures, perquè si bé la força del vent disminuirà amb una certa rapidesa, les previsions auguren que la borrasca tropical avançarà lentament i pot deixar quantitats molt importants de pluja, que tant a Nicaragua com a Hondures podrien arribar a ser superiors als 800 l/m2. La pluja és vista com l'amenaça més greu de l'huracà, tot i que el fort vent i la pujada del nivell del mar, que pot arribar a superar els 5 metres en alguns casos, tindran també greus conseqüències. Pluges d'entre 250 i 600 l/m2 també són possibles en altres sectors d'Amèrica Central com Belize, l'est de Mèxic, Guatemala i el Salvador.

Amb l'huracà Eta ja hi ha hagut 28 les pertorbacions tropicals prou importants per rebre nom a l'Atlàntic aquesta temporada. S'iguala així el rècord del 2005, l'any del devastador huracà Katrina. El 2005 la borrasca tropical número 28 no va arribar fins al mes de desembre, molt més tard en el calendari. Hi ha altres dades preocupants com el fet que l' Eta és el tercer gran huracà d'aquesta temporada que s'ha produït a partir de l'1 d'octubre: mai abans, des que es tenen registres, hi havia hagut tres grans huracans en plena tardor, perquè el setembre i l'agost acostumen a ser mesos més favorables per a grans huracans.