Un huracà de categoria màxima posa en alerta Hawaii

La més que possible arribada o acostament de l'huracà 'Lane' a Hawaii ha disparat les alertes a l'arxipèlag. La potent pertorbació és a hores d'ara un huracà de categoria 5, la més alta de l'escala de Saffir-Simpson. Porta vents associats sostinguts de fins a 260 km/h, i aquest dimecres al matí hora nostra es trobava a uns 600 quilòmetres al sud de l'illa situada més al sud de l'arxipèlag, i a uns 850 de Honolulu.

La trajectòria més probable de l'huracà és en direcció nord i oest, cosa que l'aproximaria a Hawaii en els pròxims dies. És incert si la borrasca arribarà a tocar terra, però, ho faci o no, les pluges i les ventades seran molt fortes a la zona. Les afectacions més importants s'esperen en un termini d'entre 48 i 72 hores. Les previsions fan pensar que l'huracà haurà perdut una mica de força en aquest moment, però difícilment haurà baixat de categoria 3. El governador de Hawaii, David Ige, ha explicat en roda de premsa que si l'impacte és directe sobrepassarà de llarg qualsevol previsió que els plans d'emergència puguin preveure.

No és gaire habitual la visita de grans huracans en aquest zona del Pacífic: amb dades des del 1851, són només 5 els precedents d'un huracà de màxima categoria que s'hagi acostat a Hawaii, i mai cap ha afectat de ple les illes. L'últim precedent d'un huracà important que afectés Hawaii data del 1992, quan la borrasca tropical 'Iniki', de categoria 4, va provocar 6 víctimes mortals i va destruir 14.000 cases a l'illa de Kauai.

NOAA's GOES-15 satellite captured major Cat 4 #Hurricane #Lane today as it moves west near #Hawaii. Winds have increased to near 155 mph with higher gusts. The path of the storm is expected to turn towards the Hawaiian Islands tomorrow. More imagery: https://t.co/P1F11zXUHI pic.twitter.com/xvO5gessDp