15 anys d'imatges del radar del Meteocat en un vídeo de 50 minuts

Els últims anys el radar de pluja del Meteocat s'ha convertit en l'estrella dels productes de seguiment meteorològic. Qui més qui menys hi ha entrat a veure si les taques grogues o vermelles s'acostaven a prou velocitat per poder arribar a casa abans d'un xàfec intens.

Avui el Meteocat ha penjat un curiós vídeo a YouTube que inclou imatges de radar de cada dia des del 2003. Un vídeo que dura en total cinquanta minuts i que inclou una captura de cada 3 hores. S'hi pot avançar i retrocedir fins al dia que es vulgui, però cal dir que costa de veure una o dues imatges concretes. En aquest sentit hi ha un truc important que us pot ajudar a consultar el radar d'un dia concret: si pareu el vídeo en un moment específic, podeu fer-lo avançar o retrocedir imatge a imatge utilitzant les tecles coma (,) i punt (.). Així us serà més fàcil veure'n una imatge concreta.

Hem escollit tres imatges de dies bastant històrics. La primera, la que encapçala la peça, pertany a la tarda del 8 de març del 2010, quan una gran part de l'est de Catalunya va quedar coberta per una intensa nevada. La imatge és de les 4 de la tarda, quan la borrasca s'acostava a Barcelona.

La segona imatge és d' un dels últims grans aiguats que han hagut a Catalunya. El 12 d'octubre del 2016 una intensa i insistent tempesta va deixar més de 200 l/m2 en 4 hores a Cabrils i Vilassar.

540x306 Un dels últims grans aiguats a Catalunya, el que va afectar el Maresme el 12 d'octubre del 2016 Un dels últims grans aiguats a Catalunya, el que va afectar el Maresme el 12 d'octubre del 2016

La tercera imatge és una de les més antigues: la tarda del 7 de setembre del 2005 es van formar uns quants tornados entre el Garraf i el Baix Llobregat, un dels quals fins i tot va creuar l'aeroport del Prat. En aquest cas la imatge és de pocs minuts després de la cadena de fenòmens.

540x306 La cadena de tempestes que acabava de provocar un espectacular tornado que va creuar el Prat La cadena de tempestes que acabava de provocar un espectacular tornado que va creuar el Prat

Com funciona el radar?

Un radar consisteix en una antena que emet tot un seguit d'ones electromagnètiques que, quan xoquen amb la pluja o la neu, reboten i tornen al radar. Segons la quantitat d'ones que tornen, i des d'on provenen, es pot determinar on plou, i encara més important, es pot saber si la pluja és més intensa o menys. Els radars també capten imatges amb resolució vertical, cosa que permet determinar detalls com ara l'altura i el gruix d'una tempesta.

Actualment el Meteocat té quatre radars de precipitació en funcionament. El radar de Vallirana, el de la Panadella, el del puig d'Arques –a les Gavarres– i el de Tivissa-Llaberia. La combinació de les dades enviades per aquestes quatre antenes configura la típica imatge del radar que veiem habitualment.