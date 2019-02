Les impactant imatges d’un tornado a l’Índia s’han fet virals

La ciutat índia de Faridabad, situada a tocar de Nova Delhi i que és gairebé tan gran com Barcelona, es va veure afectada per un tornado a mitjans d'aquesta setmana. La potent columna d’aire en rotació va deixar imatges espectaculars en passar enmig dels edificis. Els vídeos s’han fet virals i han corregut com la pólvora per la xarxa.

Es pot veure com la força del vent aixeca objectes ben diversos, a banda d'una gran quantitat de pols i de sorra. Fins i tot, en una d'aquestes gravacions, es veu com un parell de persones fugen corrents per aixoplugar-se quan, de cop i volta, un objecte impacta amb una d'elles i la fa caure a terra.

Impressionnante vidéo d'une #tornade qui a touché la ville de #Faridabad en #Inde ce 7 février dernier. Nous n'avons pour le moment pas d'informations d'intensité par les autorités locales. Vidéo par Sāhil Mēhtā via https://t.co/6YmShjHazU pic.twitter.com/QfY1rhSjZd — Keraunos (@KeraunosObs) 8 de febrer de 2019

*World Weather* Unbelievable footage of a direct hit by the tornado in Faridabad, Haryana (Delhi-NCR), India on Feb 7! Video: @catastrofesmun pic.twitter.com/Pf4OCFmnGi — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 9 de febrer de 2019

El vent, que va superar àmpliament els 150 km/h, va causar danys importants a una zona de la ciutat. Va tombar motocicletes, parets, arbres i va arribar a arrabassar teulades senceres. Pocs minuts després del pas del tornado va caure una pedregada amb pedres d'una mida destacable.

Tornado damage in Dalla village, Ludhiana dist, Punjab; North India on Feb 6th - thanks to Parvinder SinGh Dhundewal for the report! pic.twitter.com/hXu1lnuA91 — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 9 de febrer de 2019

El fet curiós d’aquest fibló és que va ocórrer fora de la zona de l’Índia on són més habituals. Normalment, aquests fenòmens tenen lloc a la frontera amb Bangladesh. La raó principal és que en aquest sector interactuen les masses d’aire càlid i humit en superfície que provenen del golf de Bengala, amb les que arriben del nord i queden sobre elevades per l’altiplà del Tibet. D’aquesta manera es dispara la convecció profunda i es generen grans tempestes que són capaces de formar tornados.