Impressionant mànega davant del Barcelonès

El fenomen meteorològic d'avui ha estat sens dubte una mànega que s'ha format aquesta tarda just davant de Badalona. S'ha despenjat d'una tempesta molt petita però molt intensa que s'ha gestat allà mateix entre les 6 i les 7 de la tarda, i que ha acabat afectant puntualment alguns barris pròxims a mar de Barcelona.

L'espectacle ha estat captat per diferents persones i observadors, alguns dels quals han pogut fotografiar-lo sencer just en el moment en què penjava del núvol fins a arribar sobre el mar. L'observador i meteoròleg Manel Cascante era una mica més lluny del fenomen, però el fet que fos una tempesta totalment aïllada, sense més núvols al voltant, li ha permès captar la nuvolada sencera amb el cap de fibló a sota, una imatge realment espectacular i que poques vegades es pot obtenir tan clarament. A moltes altres persones la nuvolada els ha cridat l'atenció perquè estava molt desenvolupada verticalment i perquè en produir-se durant la posta de sol ha adoptat uns colors molt intensos. Una tarda d'aquelles en què el cel es fa veure just al costat d'una gran ciutat.