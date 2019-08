Les impressionants imatges accelerades de les tempestes dels Estats Units captades per un 'caçatempestes'

Les grans planes dels Estats Units, que se situen a mig camí de les masses d'aire càlid i humit del Carib i de les masses d'aire fred del Canadà, són una de les zones del planeta on es formen tempestes molt intenses que sovint produeixen fenòmens de temps sever. És per això que en aquest país hi ha molta afició a la meteorologia i una gran tradició de perseguir tempestes.

De caçadors de tempestes n'hi ha de tota mena: des de científics que ho fan per prendre mesures 'in situ' i així conèixer millor el seu cicle de vida fins a persones que treballen en mitjans de comunicació que tenen per objectiu aconseguir les imatges més impactants per als seus respectius canals de televisió. Però tal com passa a casa nostra, també hi ha molta gent que es dedica a fotografiar i gravar els fenòmens meteorològics, ja sigui per afició o professionalment.

Mike Olbinski és conegut a les xarxes socials pels muntatges que fa combinant la música i els 'time-lapses' que grava de les tempestes. Unes de les protagonistes d'aquests vídeos són les supercèl·lules. Es tracta de tempestes que al seu interior tenen un corrent d'aire ascendent en rotació. Aquest tipus de cel·les convectives són les que poden donar lloc a grans pedregades o fins i tot poden arribar a formar tornados violents.

L'últim muntatge que ha publicat aquest caçador de tempestes es titula 'Vorticity 2'. A les imatges accelerades s'hi pot veure tota classe de fenòmens meteorològics: cortines de precipitació, llamps, la formació de grans nuvolades o tornados. És un vídeo molt recomanable de veure per entendre una mica més la dinàmica d'aquestes grans tempestes.