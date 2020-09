Més de 159 incidents i inundacions amb la primera gota freda del setembre

L’arribada d'una massa d’aire fred a les capes altes de l’atmosfera i la posterior formació d’una gota freda, la primera del setembre, ha sigut la responsable que aquesta matinada caiguessin intensos aiguats en molts trams del sector central del litoral, on el 112 ha rebut un total de 209 trucades per 159 incidents relacionats amb la forta pluja.

La majoria dels incidents han estat per caigudes de branques i arbres, grans bassals en vies de circulació i inundacions de baixos, perquè entre les comarques del Baix Llobregat i el Garraf en algunes poblacions s'han recollit entre 50 i 60 litres, alguns dels quals han caigut en molt poca estona, com és el cas de Gavà i de Castelldefels.

L'estimació de la pluja acumulada de les últimes 24 h mostra la irregularitat de les tempestes d'ahir a la tarda al Pirineu i les d'aquesta nit en alguns trams del litoral, amb aiguats >50 mm al #BaixLlobregat pic.twitter.com/KiG12vh3EO — Meteocat (@meteocat) September 7, 2020

És per això que una bona part de les trucades s’han concentrat a Castelldefels (82), Barcelona (43), Badalona (23) i Gavà (16). Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han atès 113 serveis i els de Barcelona han fet quinze sortides, mentre que les policies locals dels municipis afectats i els Mossos d’Esquadra han rebut 21 trucades relacionades per afectacions viàries, com és el cas de la carretera C-32 en direcció a Tarragona, que ha hagut de ser tallada per les inundacions, o com les afectacions en la mobilitat de trens.

El risc de més ruixats es manté

Aquest dilluns al matí, Protecció Civil ha desactivat l’alerta del pla Inuncat, però avisa que en les pròximes hores encara podria ploure en qualsevol lloc del litoral i del prelitoral de Catalunya, sobretot a la costa central i al sud de la Costa Brava.

Demà dimarts hi haurà una petita treva de pluges fortes. El risc de ruixats es mantindrà, però seran més dispersos i febles que no pas els previstos avui. Les comarques on tenen més números que plogui tornaran a ser les del litoral i prelitoral, sobretot el sector central. Ara bé, dimarts a la nit i dimecres la pluja forta es podria intensificar i deixar un altre episodi d’aiguats forts al litoral entre el sud de la Costa Brava i el Garraf. És per això que, davant aquesta situació, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès una alerta que es mantindrà fins dimecres a primeres hores del matí.