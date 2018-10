La inestabilitat anirà a més al llarg del cap de setmana

Aquest primer cap de setmana d’Octubre comença amb un temps força estable en general i bonança, però segurament l’acabarem amb un ambient de més avançada tardor i també amb ruixats. Després d’unes setmanes de tranquil·litat, tornarem a regar diversos indrets del país.

Durant la jornada d’avui dissabte, no esperem gaires complicacions meteorològiques. S’espera una jornada altra cop assolellada com la d’aquest passat divendres amb ambient càlid al centre del dia, molts valors encara per sobre dels 25ºC, però amb alguns matisos. A mesura que vagi avançant el matí, ja notarem petits indicis de canvi de temps.

Els vents començaran a canviar de direcció i seran de sud i sud-oest. Aquest fet, farà que la nuvolositat de tipus baix augmenti al litoral amb un ambient ja més humit. Cap a punts del litoral de la Costa Daurada i camp de Tarragona, la nuvolositat podria ser més compacta i fins i tot, no es descartaria alguna gotellada. A la resta d’indrets seguiria fent sol amb un ambient agradable.

Al llarg del dia de diumenge, s’acabarà la bonança i l’estabilitat de les darreres jornades. Durant la matinada i matí, ens arribarà un primer front de l’Atlàntic que podria deixar algunes tempestes al Pirineu i Prepirineu principalment, amb una primera davallada termomètrica en aquests sectors. Aquest front, serà l’encarregat també de reactivar alguns ruixats i tempestes a les comarques de Girona i Barcelona. Puntualment podrien ser fortes durant les primeres hores del matí de diumenge, però amb tendència a desaparèixer durant el mateix matí.

540x306 Cops de vent màxims previstos per demà diumenge / ARA Méteo / GFS 0.25 Cops de vent màxims previstos per demà diumenge / ARA Méteo / GFS 0.25

El mestral i tramuntana tornaran a reactivar-se als dos extrems del país i netejaran la nuvolositat. Per tant, a les comarques de Lleida i Tarragona no s’assabentaran del pas d’aquesta primera línia frontal.

540x306 Diferència de temperatures màximes d'avui dissabte respecte demà diumenge / GFS 0.25º / ARA Méteo Diferència de temperatures màximes d'avui dissabte respecte demà diumenge / GFS 0.25º / ARA Méteo

Durant el migdia, podria ser el moment amb més sol de diumenge a les comarques de Barcelona i Girona. De cara a primeres hores de la tarda i especialment ja cap al vespre, una bossa freda en alçada provinent de França, se’ns situarà sobre la vertical de Catalunya. Aquest fet, provocarà probablement una nova davallada dels termòmetres i una nova inestabilització de l’atmosfera amb l’aparició de més ruixats i tempestes que afectarien a més indrets del país.

540x306 Precipitació acumulada prevista per diumenge / Model GFS 0.25 / Araméteo Precipitació acumulada prevista per diumenge / Model GFS 0.25 / Araméteo

Cal seguir de molt a prop, les diferents actualitzacions dels models meteorològics. La bossa d’aire fred que ens afectarà és de reduïdes dimensions i petits moviments erràtics, no calculats amb antelació pels models, poden fer canviar el pronòstic de diumenge substancialment i també en dies posteriors. Sembla que fins ben bé dimarts o dimecres, podríem estar amb la bossa freda ben propera.