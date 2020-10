L'inici de la tardor amb més nits fredes dels últims dotze anys

Sortim d'un cap de setmana en què la temperatura ha tornat a baixar amb força i la tardor s'ha manifestat de manera evident. Ha sigut la segona entrada d'aire fred important d'aquesta tardor, i de cara al cap de setmana se'n prepara una tercera.

Les dades revelen que feia més de deu anys que la tardor no començava amb tantes nits fredes. A partir de dades de més de vuitanta estacions del Meteocat hem calculat el nombre de temperatures mínimes de menys de 10 graus entre el setembre i els primers cinc dies d'octubre. El 2020 ja hi ha hagut més de mil mínimes de menys de 10 graus seguint aquest criteri, una dada que només s'assembla a la del 2017. En aquell cas, el fred avançat va arribar a mitjans de setembre. Les dades obertes del Meteocat només arriben fins al 2009, però, donant una ullada a algunes dades d'estacions concretes, tot fa pensar que el 2008 l'arrencada de la tardor va ser encara més freda que la d'aquest any.

Curiosament el gràfic ensenya una tendència a l'alça en l'última dècada. És a dir, els últims anys hi ha hagut diverses visites avançades del fred, sobretot el 2017 i el 2015. Algú podria pensar que són dades que posen en qüestió el fet que l'estiu s'allargui, o fins i tot l'escalfament dels últims anys, però donant una ullada a les temperatures des d'altres òptiques el punt de vista canvia.

Si bé el nombre de nits fredes ha augmentat, també ha augmentat el nombre de migdies càlids. La quantitat de dies amb més de 25 graus al migdia també marca una tendència similar a l'alça en l'última dècada, i, tot i que aquest any no hi ha hagut una quantitat rècord de dies calorosos al setembre i en els primers dies d'octubre, sí que el nombre ha sigut superior a la mitjana.

Una altra manera de mirar-s'ho és a partir de la temperatura mitjana de tot el dia, i no la dels extrems de fred i calor. En aquest cas les dades revelen que les arrencades de la tardor del 2017 i del 2015 van ser fins i tot més fredes que la d'aquest any en conjunt, i en els últims deu anys no es dibuixa cap tendència. Tot i que es tracta de dades de només cinc setmanes i de només onze anys en total, sí que fan pensar com a mínim en la possibilitat que el clima de l'inici de la tardor s'estigui fent més extrem en els dos sentits, és a dir, que hi hagi molts dies de calor però que, per contra, quan el fred arribi ho faci de manera més contundent que en èpoques recents.