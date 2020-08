El juliol també ha estat més càlid que la mitjana climàtica

Com és habitual, el mes estrella de l’estiu, ja ens té acostumats de per sí a què s’enregistrin temperatures elevades. Enguany però, durant la primera quinzena del mes, diverses pertorbacions van ajudar a mantenir a ratlla les altes temperatures. Però finalment, el que no havíem tingut de moment en tot l’estiu, una situació de dorsal amb un ascens de la temperatura a nivells mitjans, va aparèixer durant la segona meitat del mes fent molt evident la pujada de la temperatura.

L’arribada d’aquesta massa d’aire càlid va disparar els termòmetres fins als 25,6 ºC a 850 hPa (uns 1.500 m d’altitud). La massa d’aire va provocar un considerable augment de la temperatura, amb valors per sobre dels 40 ºC a l’oest del país. Aquesta situació va fer decantar la balança i va acabar de qualificar el juliol com a càlid a gran part de Catalunya, amb una anomalia que en alguns sectors ha sigut fins a +2 ºC per sobre la mitjana climàtica.

Pel que fa a la pluja, i com és habitual el juliol, s’ha enregistrat de manera desigual, sent especialment sec o molt sec a la meitat sud del territori, nord de la costa Brava i gran part de Pirineu occidental. En canvi, ha estat plujós o molt plujós al Prepirineu, al prelitoral nord, sud de la Costa Brava i nord del Maresme, així com a l’àrea metropolitana de Barcelona.

651x366 Pluja acumulada aquest juliol (%) respecte la mitjana climàtica / SMC Pluja acumulada aquest juliol (%) respecte la mitjana climàtica / SMC

La setmana més calorosa de l’estiu

Després d’una primera meitat d’estiu sense grans calorades, l’última setmana de juliol la calor es va intensificar arreu del país i entre el dijous 30 de juliol i el dissabte 1 d’agost es va enregistrar la temperatura més alta de tot l’estiu en molts indrets de Catalunya. Dilluns de la setmana passada la pujada dels termòmetres va fer que les màximes s’apropessin als 40 ºC a punts de Ponent, al Pla de Lleida. Però la calor va tocar sostre entre el divendres i el dissabte, amb uns registres que van arribar fins als 41,6 ºC a Alcarràs (el Segrià).

Però la calorada no només fa ser notícia a les comarques de Ponent. A més de la meitat de les comarques catalanes, la temperatura va superar els 37 o 38ºC i durant l’episodi de forta calor fins a 143 estacions d’un total de 183 van superar el llindar de Situació Meteorològica de Perill per calor del Servei Meteorològic de Catalunya. En alguns sectors de Ponent i del prelitoral aquest llindar es va superar durant tres dies consecutius, mentre que al Pirineu i al Prepirineu Oriental, així com en alguns punts costaners, no es va arribar a superar el llindar no un sol dia, tot i que la xafogor, al litoral, va ser molt intensa.

Malgrat que la calorada va ser molt significativa, queden lluny els registres dels rècords absoluts de temperatura màxima, molts d’ells assolits a finals de l’any passat en un episodi de calor extrema. Només per fer memòria, en aquella onada de calor es van arribar fins als 42,9ºC al Segrià, fins als 42.4 ºC a la Noguera, fins als 41ºC al Solsonès, a l’Alt Penedès o al Vallès Oriental, un registres força més extrems que aquest darrer episodi d’intensa calor.