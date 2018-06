30 de juny: Dia Internacional dels Asteroides

Aquest dissabte és el Dia Internacional dels Astroides, una data adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides que pretén commemorar internacionalment l'impacte de Tunguska, a Sibèria. La jornada també vol sensibilitzar la població del perill de l'impacte d'asteroides i informar sobre les mesures que s'adoptarien si hi hagués una amenaça real a la Terra.

El bòlid de Tunguska (Sibèria) tenia un diàmetre de més de 40 metres i va detonar a l'aire el 30 de juny del 1908. La detonació va ser semblant a la d'una arma termonuclear i va ser detectada per nombroses estacions sismogràfiques molt allunyades d'aquest indret. L'àrea de bosc destruïda per l'explosió va ser de grans dimensions, equivalent gairebé al triple de la de l'illa de Menorca.

L'Agència Espacial Europea (ESA) treballa des de fa alguns anys en la localització de cometes i asteroides que puguin arribar a suposar un perill per a la Terra. A part, anualment, amb motiu del dia de l'asteroide, emet de manera oberta, i en directe, un conjunt d'activitats divulgatives que reuneixen científics i experts en la matèria, astronautes o estrelles del rock. Paral·lelament també es fan nombroses activitats arreu del món.

Aquest dissabte, i a través de la xarxa, es poden seguir en directe diversos d'aquests actes i xerrades d'àmbit científic.

Today is #AsteroidDay2018! Marking the 110th anniversary of the Tunguska impact above Siberia. Join us from 13:00 CEST for a live webcast together with @ESO.

Use #AskESA or #AskESO for questions about asteroids & we'll do our best to answer them live: https://t.co/c9LijGJmck pic.twitter.com/IrTvCthCJz