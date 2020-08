S’aproxima el pic per observar les llàgrimes de Sant Llorenç

Com cada any, a mitjans del mes d’agost té lloc un dels esdeveniments astronòmics més significatius i mediàtics, les llàgrimes de Sant Llorenç. La pluja d’estels més esperada de l’any es pot gaudir des del passat 17 de juliol, però la setmana que ve serà clau per veure els Perseids. El millor moment, sens dubte, seran les nits de l’11 al 13 d’agost, just el moment en què la Lluna es trobarà en fase minvant i en màxima activitat. Tot i així, les llàgrimes de Sant Llorenç es podran veure fins al 24 d’agost.

Els Perseids, populars per la seva gran activitat i per la seva facilitat de veure'ls, seran visibles a tot l’hemisferi nord i els meteors podran superar els 50 km per segon, i arribaran a una taxa d’activitat d’uns 200 meteors per hora en el seu moment més àlgid, entre els dies 11 i 13 d’agost, coincidint en una fase minvant de la Lluna que ajudarà a observar amb molt més detall l’esdeveniment astronòmic.

Com veure els estels?

Per veure les llàgrimes de Sant Llorenç no és necessari cap instrument òptic com telescopis o prismàtics. El més recomanable, això sí, és desplaçar-nos a un lloc fosc i on hi hagi pocs obstacles com edificis, arbres o muntanyes. Un cop en el punt, només caldrà mirar a qualsevol part del cel. Tot i que els estels fugaços sembla que provinguin de la constel·lació de Perseu, de la qual ve el nom dels Perseids, els experts asseguren que en una nit clara poden veure’s en qualsevol sector del cel.

El que cal destacar, malgrat que la lluna es trobarà en una fase òptima per a l’observació de les estrelles, és que el millor moment per evitar que la llum de la lluna impedeixi la seva visió és abans que surti, just després de la posta de sol. En cas de no arribar-hi a temps, el més recomanable és dirigir la mirada cap a les zones més fosques, en direcció oposada al satèl·lit natural de la Terra.

Què en sabem dels Perseids?

Els Perseids o les llàgrimes de Sant Llorenç, com qualsevol altra pluja d’estels, són en realitat petites partícules de pols de diferents mides que van deixant cometes i asteroides al llarg de les seves òrbites al voltant del Sol. El núvol de partícules que alliberen és travessat cada any per la Terra en la seva òrbita al Sol i, en el seu trobament, les partícules de pols es desintegren a gran velocitat a l'entrar en contacte amb l’atmosfera terrestre i creen unes traces de llum que es poden veure de nit.

Concretament, els Perseids provenen del cometa Swift-Tuttle, un cos celeste descobert l’any 1862 de manera independent pels astrònoms Lewis Swift i Horace Parnell Tuttle que actualment té una mida aproximadament d’uns 26 km de diàmetre. Com a curiositat, aquest cos celeste és actualment l’objecte més gran que, de manera periòdica, s’aproxima any rere any al planeta Terra.