El maig del 2020 és el més càlid a tot el món des que hi ha registres

El mes de maig del 2020 ha sigut el més càlid a escala mundial des que hi ha registres, segons el Servei de Canvi Climàtic Copernicus (C3S). Malgrat que en algunes regions d’Europa el maig s’ha presentat lleugerament més fred, en termes generals la temperatura ha sigut 0,63 graus més alta respecte a la mitjana mensual del període de referència 1981-2010, uns 0,05 graus més alta que el segon maig més càlid fins ara, enregistrat el 2016.

En aquest sentit, algunes zones concretes fins i tot han experimentat un destacat ascens de la temperatura aquest maig del 2020 respecte a la mitjana, com és el cas de Sibèria, on les anomalies han arribat a ser de fins a 10 graus superiors a les normals. Altres zones destacades per aquesta anomalia positiva són els Andes xilens i argentins, l’Antàrtida occidental i oriental i algunes regions de l’Amèrica del Nord, l’extrem nord d’Amèrica del Sud, el centre de l’Àfrica i el sud-est de l’Àsia. Per altra banda, algunes zones d’Europa, el centre i l'est del Canadà i dels Estats Units, el Brasil, Austràlia i l’Himàlaia han presentat anomalies negatives.

Europa dividida en dos

Malgrat que a escala global el maig va ser més càlid que la mitjana, en algunes regions europees la temperatura va ser inferior amb una marcada divisió geogràfica. Segons les dades de Copernicus, a la major part del sud-oest i del nord-est d’Europa la temperatura va quedar per sobre de la mitjana seguint la tendència global, mentre que a la regió que s’estén des d’Escandinàvia fins als Balcans i la costa del mar Negre es van registrar valors per sota de la mitjana climàtica.

651x366 Al conjunt d'Europa, el mes de maig ha presentat una anomalia negativa de 0,3 graus Al conjunt d'Europa, el mes de maig ha presentat una anomalia negativa de 0,3 graus

Aquesta anomalia negativa va ser causada per un flux permanent del nord-oest cap a Europa, amb una pressió superior a la mitjana centrada sobre el Regne Unit i una pressió molt inferior a la normal al nord i l'est del continent. Ho demostra el fet que Anglaterra va tenir un mes de maig molt assolellat i sec.

Aquesta configuració va permetre l’arribada d’aire fred al centre d’Europa i ha fet que el balanç mensual de la temperatura al continent hagi quedat lleugerament per sota de la mitjana (-0,3 graus). Aquesta anomalia negativa queda lluny del maig més càlid al continent europeu, que es va situar el 2018 fins a 2,5 graus per sobre de la mitjana 1981-2010.

La tendència càlida segueix a l’alça

Aquest nou rècord se suma a una clara tendència a un escalfament global que sembla que no té aturador. El maig tanca la primavera meteorològica, una estació que també ha presentat una anomalia positiva respecte a la mitjana climàtica. La primavera del 2020, doncs, s’ha caracteritzat per unes temperatures altament anòmales sobre Sibèria, 10 graus per sobre del normal. Aquesta alta temperatura també s’ha estès a bona part de l’Àrtic i ha causat un fort començament de la temporada de desgel al pol nord.

651x366 Anomalia de la temperatura dels últims 12 mesos respecte a la mitjana climàtica 1980-2010 Anomalia de la temperatura dels últims 12 mesos respecte a la mitjana climàtica 1980-2010

Agafant un punt de referència més llunyà, la mitjana dels últims dotze mesos (de juny del 2019 a maig del 2020) a escala mundial, també presenta aquest escalfament amb un augment de la temperatura de 0,66 graus per sobre de la mitjana. De fet, el 2019 va tancar com el segon any natural (de gener a desembre) més calorós des que hi ha dades, amb una anomalia positiva de 0,59 graus, mentre que el més càlid continua sent el 2016, amb 0,63 graus per sobre de la mitjana 1981-2010. Si la tendència d’aquest 2020 continua batent rècords mes a mes, podria convertir-se en l'any més càlid enregistrat mai.