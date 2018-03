El març també podria ser plujós al sud d'Europa

No hi ha dubte que des de fa algunes setmanes hem entrat en una ratxa positiva de cara a superar la sequera. En la majoria de comarques aquest mes de febrer hi ha plogut i nevat el doble o més del que sol fer-ho habitualment, amb l'excepció d'alguns punts de les Terres de l'Ebre i de l'Empordà. El canvi de mes és un bon moment per preguntar-se si la tendència continuarà.

Si ens fixem en els pròxims deu dies, la situació continuarà marcada pel pas de més sistemes frontals. Tot fa pensar que la setmana que ve, poc o molt, continuarà plovent i nevant, tot i que encara és difícil entreveure en quin moment seran més probables les precipitacions. Els mapes del temps dibuixen un escenari amb més borrasques d'oest o sud-oest, cosa que vol dir que seguirà nevant més al Pirineu Occidental que a l'Oriental, i més al vessant sud que al nord. També això fa pensar que les pluges seran més probables a l'oest i al sud que no pas a les comarques de Girona.

De fet, aquesta idea coincideix amb les previsions de tendències a llarg termini de la NOAA. Segons els mapes d'aquesta agència nord-americana, el mes de març estarà marcat per pluges clarament superiors a les normals a l'oest de la península Ibèrica, i també als Alps, als Balcans, a l'oest de França i, en menor mesura, al Regne Unit. L'oest i el sud d'Europa sembla que poden continuar rebent les borrasques més importants, mentre que l'anticicló se situarà més probablement a Escandinàvia.

Aquesta anomalia positiva no és tan clara a la façana mediterrània de la Península. Tot sembla indicar que el patró de temps podria estar marcat per vents d'oest i sud-oest, fet que podria fer arribar moltes borrasques força desgastades a Catalunya i al País Valencià, especialment a les comarques de Girona. Per tant ens podríem trobar amb un escenari de temps molt canviant i ventós a Catalunya, però sense precipitacions tan abundants com al febrer.

Pel que fa a temperatura, els mapes de la NOAA deixen entreveure un març poc fred, amb temperatures per sobre de les normals, sobretot al sud-est de la Península. En canvi el mes pinta en general més fred del que seria normal a la meitat nord d'Europa.