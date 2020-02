La marmota Phil pronostica que el temps d'hivern s'acabarà ben aviat

Cada 2 de febrer, dia de la Candelera, milers de persones es concentren a Punxsutawney, un poble de poc més de 5.000 habitants de Pennsilvània (els Estats Units). Totes les mirades queden concentrades en una marmota, Phil, que és l'encarregada de pronosticar quantes setmanes queden d'hivern en funció de si, quan surt del cau, se'n veu l'ombra o no.

Avui, cap a les tres de la tarda (hora catalana), no s'ha vist l'ombra de la marmota quan ha sortit del cau, a causa del cel emboirat i la feble nevada que queia. Això vol dir, segons la tradició, que l'hivern ja està a les acaballes. Si hi hagués hagut l'ombra de la marmota, això hauria volgut dir que encara quedarien sis setmanes més de temps hivernal. Ara bé, tot s'ha de dir: entre els anys 2010 i 2019 el seu encert ha sigut del 40%.

Si tornem cap a Europa i analitzem els models estacionals, assenyalen un febrer molt poc fred, amb una temperatura que al centre i a l'est del continent podria ser entre 3 i 4 ºC més alta que de normal. En el cas de Catalunya, també s'espera una anomalia de temperatura positiva, d'entre 1 i 2 graus.

Predicció per al mes de febrer de l'anomalia de la temperatura mitjana mensual / NOAA

Pel que fa a la precipitació, la predicció estacional deixa entreveure un patró molt marcat de circulació zonal, és a dir, de fronts i pertorbacions atlàntiques desplaçant-se d'oest cap a est. És per això que pronostica més precipitació del compte al vessant atlàntic, sobretot a latituds més altes. En canvi, a la conca mediterrània sembla que plourà poc. Tenint en compte que el mes de febrer és un dels més secs de l'any a la nostra zona, és d'esperar que al llarg de les pròximes setmanes no calgui gairebé fer servir el paraigua , si aquests mapes tenen raó.

Predicció per al mes de febrer de l'anomalia de precipitació diària / NOAA

Tot i això, en català hi ha diverses dites que relacionen el temps de la Candelera amb el temps que queda per donar per acabat l'hivern. La més coneguda de totes diu: "Si la Candelera plora, l'hivern és fora; si la Candelera riu, l'hivern és viu". I a jutjar pel cel ben net de núvols que hi ha arreu, caldria esperar unes setmanes de fred. Un fred que, segons els models meteorològics, tornarà a partir d'aquest dimecres.