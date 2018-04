El mes de Març ha estat plenament hivernal

Ens trobem ja iniciant un Abril que com ahir comentàvem podria ser més plujós del normal. Quant al Març, hem de dir que encara falta que surtin els informes mensuals del Servei Meteorològic de Catalunya, però observant les dades dels diferents observatoris meteorològics, podem ja avançar que molt probablement acabarà sortint un Març lleugerament més fred del normal a gran part de Catalunya i més plujós en algunes zones centrals del país. Tanmateix, a les Terres de l’Ebre, al Camp de Tarragona i a zones de la Costa Brava, les situacions que hem tingut no han estat gaire propícies. Per tant, en aquestes zones, és molt probable que acabin sortint amb dèficits de precipitació.

A continuació, us mostrem dues taules amb diferents observatoris, que ens permeten veure, a través dels observatoris meteorològics, certes curiositats d’aquest mes de Març.

540x306 Nombre de dies amb màximes per sota dels 20ºC / Base de dades / ARA Méteo Nombre de dies amb màximes per sota dels 20ºC / Base de dades / ARA Méteo

Primerament, en aquesta taula mostrem els dies en què els aquests observatoris escollits han baixat del valor de 5ºC. Podem veure com una gran majoria d’observatoris de l’interior han baixat per sota dels 5ºC més de 15 dies i fins i tot, a indrets de la costa, com Roses, Amposta o Tarragona, s’ha baixat d’aquesta marca diversos dies, fet no gaire usual en un mes de Març. Tant és així, que fins i tot al centre de Barcelona, que a vegades en tot l’hivern ja costa baixar d’aquest valor, doncs també es va arribar a rebaixar el dia 20 de Març, el mateix dia que es van acumular 12 centímetres de neu a l’Observatori Fabra, que es va convertir en la segona nevada més abundant i tardana a l’Observatori.

540x306 Nombre de dies amb mínimes per sota dels 5ºC / Base de dades / ARA Méteo Nombre de dies amb mínimes per sota dels 5ºC / Base de dades / ARA Méteo

A continuació, us mostrem d’altre banda, els dies en què aquests mateixos observatoris, no han superat la marca dels 20ºC. Aquest valor, és un valor que es supera amb certa facilitat especialment durant la segona quinzena d’aquest mes a força indrets del litoral, prelitoral i fins i tot zones de l’interior. Enguany, podem veure com la gran majoria dels observatoris escollits a la taula i repartits en diverses zones del territori, tenen valors inferiors a 20ºC durant pràcticament tot el mes. Per tant, és una dada més que ens denota les temperatures força inferiors que hem tingut aquest mes de març a pràcticament tot el país.

L’últim dia de Març, també va ser notícia...

Ahir, diumenge 31 de Març, es van batre rècords de ratxes màximes de vent en diferents observatoris de la meitat sud del país:

Els 109 km/h que es van regitrar a Constantí, és la ratxa més forta dels últims 10 anys en aquest observatori. A l’Espluga de Francolí es va arribar a 98 km/h i també va ser la ratxa més forta des del famós 24 de Gener del 2009, quan es van superar els 120 km/h i el temporal de vent va acabar deixant víctimes mortals a Catalunya. I també a la ciutat de Tarragona, amb 91 km/h es va convertir en rècord des de que hi ha dades, últims 9 anys.