El mes de desembre ha estat sec, tot i algunes excepcions sonades

El mes de desembre ha estat generalment sec al conjunt del territori, segons el resum publicat pel Servei Meteorològic de Catalunya. A la majoria de comarques s'ha acumulat menys de la meitat de la precipitació que tocaria. La situació dominada pel vent de component nord i oest durant la primera quinzena del mes va deixar pluges i nevades destacables al Pirineu, un dels pocs sectors on hi ha hagut superàvit, mentre que a la resta del país ha plogut ben poc. Destaquen els més de 150 l/m² acumulats en tot el mes a Certascan, al Lac Redon, a Bagergue i a Sasseuva.

Ara bé, el dia 18 hi va haver un episodi de pluges molt localitzat que va deixar quantitats fora de mida. Es tracta dels aiguats que van afectar el sud del Vallès Occidental i el sud-oest del Vallès Oriental. En poques hores, Cerdanyola del Vallès va rebre més de 250 l/m². Altres municipis com Montcada i Reixac o Ripollet també van rebre de valent. És per aquesta raó que el mapa d'acumulació de precipitació del mes de desembre presenta el màxim en aquesta zona.

Precipitació acumulada durant el mes de desembre de 2020 / SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

El mapa és ben curiós, ja que els tons lilosos del vessant nord de Collserola contrasten amb els colors ataronjats del Baix Maresme. En pocs quilòmetres de distància la quantitat de pluja recollida ha estat ben diferent, amb registres inferiors als 5 l/m² a poblacions com Badalona i Mataró.

El breu episodi de fred que hi va haver a principis de mes i la fredorada que va arribar a partir de Nadal no han servit per compensar l'anomalia de temperatura positiva que hi ha hagut durant bona part del desembre. Així, en general ha acabat sent un mes més càlid del compte, amb valors entre mig grau i un grau per sobre de la mitjana. Tot i això, a les cotes mitjanes i altes del Pirineu l'ambient ha estat més fred del que tocaria.

El pas de diverses pertorbacions i la nuvolositat associada ha afavorit que a bona part del principat l'anomalia de la irradiació solar global hagi estat negativa. És a dir, que ha fet menys sol que de costum, un fet que s'ha accentuat al Pirineu més occidental. En canvi, la poca boira que hi ha hagut a Ponent ha donat lloc a l'efecte contrari en aquest sector, on ha estat un desembre més assolellat que de costum.