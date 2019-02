El mes de gener ha sigut sec en bona part de Catalunya

L'any va començar arrossegant la dinàmica del final de desembre, sota la influència d'un potent anticicló. Les nits fredes, la inversió tèrmica i la boira van marcar els primers dies de gener, ben bé fins passat festes.

A partir del dia 9 la situació meteorològica va canviar. L'arribada d'una massa d'aire provinent d'una latitud més alta va fer baixar la temperatura a tot arreu, amb glaçades que es van estendre per la majoria de comarques. A banda, la neu va reaparèixer al Pirineu i el Prepirineu després d'unes quantes setmanes.

Des de llavors el temps ha sigut canviant, tot i que la major part de les precipitacions han quedat concentrades a l'extrem nord del país. De fet, això queda perfectament representat en el mapa de la precipitació mensual elaborat pel Servei Meteorològic de Catalunya.

651x366 Precipitació acumulada aquest mes de gener / Servei Meteorològic de Catalunya Precipitació acumulada aquest mes de gener / Servei Meteorològic de Catalunya

Es pot observar que en general s'han acumulat quantitats de 5 a 40 l/m2. Tot i això, en llocs de les comarques de Tarragona hi ha molts indrets on ni tan sols s'han recollit 5 l/m2 des que va començar l'any. En canvi, a l'extrem nord del Pirineu les successives nevades han deixat acumulacions de precipitació que, en el cas de Certascan (2.400 m), han arribat a 255 l/m2. Per tant, en conjunt ha sigut un gener més sec de l'habitual.

Pel que fa a la temperatura, aquest mes passat ha sigut normal o una mica més fred del compte. Al Pirineu i a les planes i fondalades interiors hi ha hagut una anomalia de -0,5 a -2 ºC. Tan sols en algunes zones elevades del prelitoral i del Prepirineu la temperatura mitjana d'aquest mes passat ha quedat lleugerament per damunt de la mitjana climàtica.