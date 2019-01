L'any 2018 ha sigut més càlid i molt més plujós del normal al conjunt del país

L'any 2018 va començar amb un gener poc fred i, fins i tot, amb tempestes més típiques de principis de tardor que no pas de ple hivern. Potser era la manera que tenia d'anunciar que acabaria sent un any més càlid del normal, en conjunt. Tot i que el mes de febrer va estar marcat per una temperatura clarament més baixa de l'habitual i per diversos episodis de neu a cotes baixes, durant la majoria dels mesos successius la temperatura es va situar per sobre del normal a bona part del país.

El pic de calor va arribar durant la primera setmana d'agost. De ben segur que recordareu aquelles nits amb una temperatura mínima superior als 25 ºC a tot el litoral i, fins i tot, amb alguns registres lleugerament per damunt dels 30 ºC. De dia, els valors de 35 a 40 ºC sovintejaven arreu, també a la costa.

Tot plegat ha acabat fent que aquest any que ja hem deixat enrere hagi sigut el sisè o el setè més càlid des del 1950, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). La temperatura mitjana al conjunt de Catalunya s'ha situat entre 0,7 i 0,8 ºC per sobre del normal.

540x306 Anomalia de la temperatura mitjana anual al conjunt de Catalunya / SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA Anomalia de la temperatura mitjana anual al conjunt de Catalunya / SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

A l'Observatori de l'Ebre, que té més de 100 anys de dades, aquest any passat la temperatura mitjana ha sigut de 18,8 ºC. Així, juntament amb el 2017, el 2018 ha sigut el més càlid de la sèrie.

Les altres grans protagonistes han sigut la pluja i la neu. En general ha sigut un dels anys més plujosos al conjunt de Catalunya. A punts d'alta muntanya del Pirineu occidental s'han acumulat més de 2.000 l/m2, i en més de la meitat de les comarques s'han superat els 1.000 l/m2.

Si s'analitzen les sèries de dades més llargues de què disposa l'SMC, en 13 de les 18 estacions el 2018 ha sigut un dels 10 anys més plujosos que es recorden. Potser el cas més cridaner és el de l'Observatori Fabra, que, amb més de 100 anys de registres, ha sigut el segon any amb més pluja recollida.

I part de tota aquesta precipitació al Pirineu va caure en forma de neu. És per això que durant l'hivern i la primavera passats es va mesurar un gruix excepcional en diversos punts de la serralada, sobretot al sector occidental. A mitjans d'abril hi havia més de 2 metres de neu per damunt dels 2.000 metres, i a indrets com Boí (cota 2500) se superaven els 3 metres de neu acumulada.