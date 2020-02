Una estació meteorològica automàtica va sobreviure als incendis d'Austràlia

Al llarg dels últims mesos hem parlat unes quantes vegades dels incendis forestals que han cremat milions d'hectàrees a Austràlia. Si bé els focs no són un fet gens estrany en aquest país, la suma de diversos factors va generar una situació que feia dècades que no es veia. La greu sequera que s'arrossegava, les onades de calor que han dut valors pròxims als 50 ºC, el fort vent, els llamps i la mà de l'home, en algun cas, han sigut els factors que van afavorir la ràpida propagació de les flames.



Arran d'aquesta situació, milers de persones van haver de deixar casa seva per evitar mals majors. Quan hi van tornar, alguns es van trobar les seves finques cremades. Un d'ells va ser l' Adrian, un observador meteorològic que viu prop de Yowrie ( Nova Gal·les del Sud).



Segons explica, el dia de Cap d'Any una tempesta seca (una tamborinada que gairebé no deixa pluja però que va acompanyada de llamps) va causar un incendi que va començar a 35 km de casa seva. El fort vent del nord-oest el va fer avançar ràpidament fins a afectar la seva finca.



La sorpresa va ser que, tot i que el foc va cremar el bosc dels voltants, on tenia situada l'estació meteorològica automàtica, va resistir les elevades temperatures i va continuar registrant dades. Ara bé, el plàstic que protegeix els sensors es va fondre fins a deixar els aparells de mesura molt deformats.



L'anemòmetre i el penell van ser els aparells que en van sortir més malparats i cap a les 5 de la matinada del dia de l'incendi, quan les flames afectaven la zona, van deixar de funcionar. En canvi, el termòmetre i l'higròmetre van continuar funcionant. La temperatura, segons el sensor de mesura, es va enfilar fins a 48,7 ºC. Curiosament, el baròmetre, que era dins de la casa, va registrar un descens de la pressió atmosfèrica durant el pas de l'incendi. L'aire tan calent, molt més lleuger que el de l'entorn, al veure's obligat a ascendir generava una zona de baixes pressions a l'interior de l'incendi.