Els migdies càlids s'han estroncat a l'abril

Els primers dies de la primavera ens van fer pensar que les jaquetes ja eren història, però des de llavors els migdies càlids han estat comptats. La primera quinzena d'abril no és que hagi estat freda si es compara amb dades històriques, però sí que ha estat una de les menys càlides dels últims anys, i els mapes del temps auguren que això s'allargarà com a mínim fins passat Sant Jordi.

Els primers quinze dies del mes han estat els més freds des de l'any 2009 a l'aeroport de Girona, enguany la mitjana d'aquestes dues primeres setmanes de l'abril s'ha quedat en 11,4º, clarament per sota per exemple de la del 2017 (14,6º) o el 2015 (15,2º), val a dir però que si es compara amb dades històriques es pot considerar del tot normal. La mitjana per aquest període amb dades des de 1973 és de 11,8º.

També a Barcelona s'ha notat clarament aquesta diferència, aquest mes d'abril encara no s'han superat els 20º al centre de la ciutat, al març hi va haver 5 dies en què el termòmetre va saltar per sobre d'aquest llindar, i fins i tot el febrer n'hi va haver 3. Si us fixeu en el gràfic veureu que més enllà de pics diaris i de la pujada de temperatura al voltant del 23 de març, en general a finals de febrer i principis de març l'ambient va ser més suau que ara.

651x366 Evolució de la temperatura màxima a Barcelona Evolució de la temperatura màxima a Barcelona

Si ho comparem amb anys anteriors també es nota l'anomalia, l'any passat va haver-hi també només dos dies de la primera quinzena d'abril amb més de 20 graus, però el 2017 n'hi va haver 10 i el 2016 fins a 6. Aquests abrils van ser excepcionalment càlids, s'ha de dir.Les dades al Pirineu van en la mateixa línia, a la Seu d'Urgell entre febrer i març hi va haver 14 dies amb més de 20 graus, a l'abril fins ara només 1.

Aquesta frenada de la temperatura s'ha notat menys a Ponent i al sud on la temperatura ha registrat valors més similars als d'altres anys, però tot i així també crida l'atenció que a Tortosa entre febrer i març hi va haver 10 dies amb més de 25 graus, mentre fins ara aquest mes d'abril només n'hi ha hagut 2, i el tercer trigarà encara en arribar.