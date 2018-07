Almenys 112 persones han mort al Japó a causa de les inundacions

No ha sigut cap tifó ni ha tingut nom propi, però la situació de pluges torrencials que ha afectat el Japó els últims dies ha provocat un balanç de víctimes mortals que ja s'enfila fins als 112 morts. Les inundacions han afectat especialment les prefectures d'Okayama i Hiroshima, on les inundacions i les esllavissades han fet que encara hi hagi una vuitantena de persones desaparegudes. Aquestes són les zones més devastades, però són fins a 13 les prefectures del Japó afectades pels aiguats.

Segons publica el diari japonès 'The Mainichi', el departament d'Emergències i Incendis del Japó ha explicat que és la primera vegada en 35 anys que han mort més de 100 persones en tant poc temps a causa de la pluja. El precedent més immediat serien les inundacions del juliol del 1983. Cal tenir en compte que el Japó és un país acostumat a rebre tifons i temporals molt durs, fet que permet posar en context la gravetat i la violència de la situació dels últims dies.

Molts rius s'han desbordat i les esllavissades han sigut nombroses. Les dades de pluja són impressionants: a Hiroshima s'hi van acumular 407 l/m2 entre dijous i divendres, i a Okayama, 303. Es tracta de ciutats separades per uns 140 km, o enmig hi ha Fukuyama, que en va rebre 330. Fukuoka és a més de 300 quilòmetres d'Okayama i també va rebre 340 l/m2 en dos dies. A Kioto es van acumular més de 330 l/m2 entre dimecres i dissabte. D'alguna manera és com si Roses, Barcelona, Tortosa i fins i tot el nord del País Valencià haguessin rebut al mateix temps entre 300 i 400 l/m2 en dos dies. Aquesta immensa extensió de les pluges molt abundants explica la gran quantitat de rius desbordats i d'esllavissades. Aquestes imatges de Kurashiki (molt a prop d'Okayama) difoses pel canal NHK posen de manifest l'extensió de les inundacions en alguns punts.

Segons l'agència Reuters, es calcula que més d'onze mil domicilis estan sense llum, i que centenars de milers estan sense poder fer servir aigua corrent. El primer ministre, Shinzo Abe, ha cancel·lat el viatge que tenia previst per Europa. Empreses com Mazda, Daihatsu o Panasonic van haver de suspendre la producció divendres.