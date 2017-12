Els motius d'una onada de gel que s'ha fet viral

En els últims dies ens ha arribat per tres llocs diferents un curiós vídeo d'un bloc de gel emergint d'un llac o d'un riu. Qui ens l'ha fet arribar no són persones especialment entusiastes del temps, cosa que fa pensar que segurament a molts de vosaltres també us deu haver arribat. D'on surt aquest vídeo i què passa exactament a les imatges?

Estirar el fil d'un vídeo que corre per la xarxa no sempre és fàcil, però sembla que la gavació correspon a unes imatges gravades a la riba del llac Baikal, a Sibèria. El vídeo és de fa com a mínim un any, ja que n'hem trobat referències a YouTube que fan pensar que no és recent.

Habéis visto esto, impresiona bastante. Vosotros que sois amantes de los fenómenos climatologicos @Armeteo @Robocariz pic.twitter.com/saptxjAkCr — OSKAR (@OskarZabu) December 17, 2017

Les espectaculars imatges mostren una mena d'onada de gel que avança llac enfora amb blocs de gel que es van esquerdant i trencant a mesura que avancen terra endins. Es tracta d'un fenomen molt poc habitual que en anglès se sol anomenar 'ice shove' [onada de gel] i que en alguns mitjans de comunicació s'ha traduït com a 'tsunami de gel'.

Aquest fenomen es produeix en llacs en què es formen gruixos de gel importants a l'hivern. Quan arriba el desglaç el gel es comença a desmuntar, i a la superfície n'hi poden quedar capes extenses que es poden arribar a moure. Si en aquestes condicions bufa un vent fort i persistent en direcció a la riba del llac, aquest gran bloc de gel pot començar a moure's terra endins, lentament però amb molta força. La pressió fa que es vagi esquerdant i es vagi trencant en quadrats cada cop més petits, un fet que es veu perfectament en el vídeo.

Habitualment el gel no entra gaire endins, però hi ha casos en què ha arribat a entrar fins a centenars de metres, cosa que provoca un efecte de tsunami lent que fa malbé cases i tot el que troba al seu pas. El fenomen es produeix habitualment en llacs del nord dels Estats Units, del Canadà i també a l'esmentat llac Baikal, a Sibèria.

Un dels casos més ben documentats d'aquest fenomen es va produir fa 4 anys, al voltant del 10 de maig del 2013, als Estats Units i al Canadà. A la riba del llac Dauphin, a la província de Manitoba, al Canadà, fins a 27 cases van experimentar destrosses a causa de la llengua de gel. Aquells mateixos dies al llac Mille Lacs, a l'estat de Minnesota, als Estats Units, Darla Johnson va gravar aquest espectacular vídeo en què es veu com en escassos minuts la llengua de gel arriba a les cases i fins i tot hi entra.