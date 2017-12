Les grans rutes de navegació oceànica afavoreixen la presència de llamps

Un estudi de la Universitat de Washington ha permès comprovar que hi ha connexió entre l'activitat humana i els llamps, un fet que s'ha observat en dues de les rutes marítimes més transitades del món a l'oceà Índic i al mar de la Xina Meridional.

El mapa que il·lustra aquesta notícia mostra, a la part superior i de color taronja, les emissions de petites partícules en suspensió emeses pels vaixells, calculades a partir d'una base de dades de trànsit d'embarcacions marítimes. A la part inferior de la imatge, s'observa la densitat anual mitjana de llamps entre el 2005 i el 2016, segons la xarxa mundial de localització de llamps (WWLLN). Les bandes estretes, de color porpra més clar indiquen on es van concentrar els llamps.

Les fotografies permeten comprovar la coincidència entre les àrees on van impactar els llamps i les rutes de navegació.

Els investigadors van trobar que, de mitjana, la freqüència de descàrregues elèctriques en aquestes zones per on transiten els vaixells era el doble de les zones immediatament adjacents. Joel Thornton, un dels investigadors, destaca que la idea que les partícules aerosols tinguin influència en la intensitat de les tempestes i l'aparat elèctric ha estat discutida durant més d'una dècada, però que no hi ha hagut consens en el fet que l'efecte fos important.

La WWLLN, gestionada per la Universitat de Washington, disposa de sensors terrestres que registren els llamps a escala planetària. Un treball recent de Katrina Virts, científica atmosfèrica de la NASA, ha pogut augmentar la resolució per un factor de cinc, un fet que ha permès determinar la ubicació dels llamps dins d'una àrea de 10 km².

Aquests mapes d'alta resolució han permès a l'equip de Thornton obtenir resultats que indiquen que les partícules emeses pels vaixells estan augmentant el desenvolupament vertical dels núvols de tempesta i afavorint així que emetin més descàrregues elèctriques –més llamps– de les que tindrien d'una altra manera.