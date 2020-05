La neu apareix a Nova York en ple mes de maig

El nord-est dels Estats Units es veu afectat per una entrada d'aire fred. El termòmetre ha caigut en picat fins a situar-se entre els 0 i els 5 ºC en ciutats com Boston, Portland i Baltimore.

El radiosondatge d'aquesta mitjanit a Nova York ha arribat a registrar una temperatura de gairebé -8 ºC a 850 hPa (uns 1.500 metres d'altitud) i de -38 ºC a 500 hPa (uns 5.500 metres), uns valors molt baixos i més típics de ple hivern que de mitjans de primavera. La combinació d'aquest fred amb les precipitacions que hi ha hagut les últimes hores han portat flocs de neu fins al centre mateix de la ciutat.

Malgrat que ha sigut una nevada anecdòtica, s'han arribat a veure volves en indrets com Central Park. Segons el Servei Meteorològic dels EUA, no és gens habitual que hi nevi en ple mes de maig. Una prova d'això és que per trobar una situació semblant cal recular fins a l'any 1977.

❄❄❄Snow in Central Park! In May! The Central Park Automated Surface Observing System (ASOS) recorded snow. This ties the record latest snow set on this day in 1977. pic.twitter.com/RBOHenr3ZG — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) May 9, 2020

Fredorada al centre i al nord d'Europa

A l'altra banda de l'Atlàntic també s'està preparant una glopada d'aire fred que, a partir d'aquesta nit, començarà a afectar països com el Regne Unit, Bèlgica, Luxemburg, els Països Baixos, Alemanya i el nord de França. Segons els models meteorològics, la temperatura a 1.500 metres podria baixar per sota dels -5 ºC.

651x366 Temperatura a uns 1.500 metres d'altitud prevista per aquesta propera matinada / Model GFS - ARAméteo Temperatura a uns 1.500 metres d'altitud prevista per aquesta propera matinada / Model GFS - ARAméteo

Tot i que en general les precipitacions aniran de baixa a mesura que vagi entrant l'aire fred, s'esperen alguns ruixats de neu en cotes molt baixes. A Escòcia, per exemple, es podria veure nevar fins a nivell de mar, i a l'est d'Alemanya per sobre dels 200 metres.

A Catalunya quedarem al marge de tot plegat i, de fet, demà l'ambient serà molt suau. S'esperen valors de 18 a 23 ºC en general i fins i tot hi podria haver algun registre pròxim als 25 ºC en llocs del litoral i del prelitoral.