La neu del Pirineu a vista de satèl·lit

Els satèl·lits Terra i Aqua de la NASA són d'òrbita polar. Això vol dir que la seva trajectòria passa pels dos pols, a mesura que va obtenint les dades de tota la superfície de la Terra una vegada al dia. Precisament, un dels instruments que té, MODIS, permet fer una fotografia diària del nostre planeta amb una gran resolució.



Amb aquestes imatges fetes a uns 700 km d'altura es pot veure l'estat actual del planeta. És a dir, els núvols, la neu, la sequedat dels boscos fruit de la falta de pluges tal com ja vam explicar fa 15 dies, o l'aportació de sediments dels rius després d'una avinguda.



Al llarg d'aquesta setmana, l'arribada d'una massa d'aire fred i les precipitacions que han anat caient al Pirineu han deixat nevades que han acumulat gruixos de més de 20 cm a les zones més altes. El paisatge ha canviat radicalment: les muntanyes que estaven assedegades per la falta de pluges dels últims mesos s'han tenyit de blanc. Així es pot veure a la comparativa entre la imatge del 27 d'octubre i la del 7 de novembre.



La neu continuarà caient al Pirineu durant els dies vinents. Demà s'espera que al llarg de la tarda comenci a nevar per sobre dels 2.200 m, amb una tendència a la baixa de la cota de neu. Durant la nit i la matinada, quan la nevada s'estendrà per tot l'extrem nord de la serralada i guanyarà intensitat, la cota de neu acabarà baixant per sota dels 800 m. Ara bé, fora del Pirineu, de neu no se n'espera.