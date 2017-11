La nevada deixa més de 30 centímetres al nord del Pirineu

La neu ha tornat a caure en abundància al vessant nord del Pirineu durant les últimes hores. Segons dades del Meteocat, a Certascan, al nord del Pallars Sobirà, s'han arribat a acumular fins a 34 centímetres de neu a la cota 2.400, al Port de la Bonaigua 18 i a Sant Joan de Toran, a la Vall d'Aran, 16. A cotes més baixes el gruix també ha sigut significatiu. A Vielha s'han acumulat 8 centímetres, i la neu fins i tot ha arribat a punts de la Cerdanya i del Ripollès: a Malniu hi han caigut 2 centímetres de neu nova i a Ulldeter 4.

Tot i que l'emblanquinada d'aquesta setmana no ha sigut general al Pirineu, en alguns punts sí que supera amb escreix la neu que acostuma a haver-hi la primera quinzena de novembre. Per exemple, a Malniu, a la cota 2.200, a hores d'ara hi ha al voltant de 15 centímetres de neu acumulats, un gruix que triplica l'habitual per a l'època, segons dades de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. També a la Bonaigua hi ha el doble de neu del que és habitual en aquest moment de l'any, mentre que, per exemple, a Boí, a la cota 2.500, gairebé no hi ha neu acumulada, quan el normal a hores d'ara és que hi hagi entre 15 i 20 centímetres. La neu de les últimes hores ha portat fins i tot l'estació d'esquí de Masella a obrir un dels seus sectors aquest cap de setmana.

540x306 Gruix de neu actual i habitual a Malniu, a la Cerdanya, a la cota 2200 / ICGC Gruix de neu actual i habitual a Malniu, a la Cerdanya, a la cota 2200 / ICGC

Dissabte i diumenge la temperatura pujarà clarament a alta muntanya, ben bé 4 o 5 graus, sobretot de cara a diumenge, però la setmana que ve començarà amb una nova entrada d'aire fred que tornarà a revifar l'ambient d'hivern avançat entre dilluns i dimecres. Tant aquesta nit com diumenge a última hora hi haurà noves nevades al vessant nord del Pirineu, tot i que no seran ni tan abundants com les de les últimes hores ni cauran amb una cota de neu tan baixa com la d'ahir. En general la cota de neu els dies vinents rondarà entre els 1.700 i els 2.000 metres.

Tant aquesta nit com sobretot dilluns, el vent pot tornar a ser fort a les cotes altes del Pirineu. El Meteocat té actiu un avís de situació de perill per la possibilitat de cops de vent de més de 90 km/h fins demà al migdia, i probablement n'activarà de nous per dilluns durant el cap de setmana. A partir de dimarts la setmana es preveu tranquil·la a la serralada, i fins dissabte les opcions que hi torni a ploure o nevar són baixes.