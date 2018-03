Una nevada històrica al Tibidabo, però no la més tardana

Una de les persones que avui ha passat la nit en vetlla és l'observador del Fabra, Alfons Puertas, que s'ha quedat al peu del canó per veure com evolucionava la situació. En aquest punt del Tibidabo s'hi han comptabilitzat 12 centímetres, segons Puertas, tot i que a causa del vent hi havia alguns punts del pati que tenien més neu. Durant la nit hi ha hagut temps per recopilar dades curioses sobre la neu a l'observatori, algunes de les quals francament sorprenents.

La nevada d'avui no és ni l'aparició més tardana de la neu al Tibidabo, ni tampoc la nevada amb cara i ulls que hagi arribat més tard a l'Observatori. Curiosament el 9 d'abril del 1973 van caure també 12 centímetres al Fabra, i segons Puertas a l'abril hi ha comptabilitzades fins a 10 altres aparicions de la neu en els més de 100 anys de dades de l'Observatori, totes menys importants.

La nevada d'avui és la més abundant des del 8 de març del 2010, dia en què van caure 20 cm de neu. Només les nevades del 28 de febrer del 2005 i del 15 de desembre del 2001 han sigut més abundants que aquesta durant el segle XXI; el 2005 es van acumular 13 cm a terra, però el 2001 el gruix va arribar a ser de 25. En total hi ha comptabilitzades més d'una desena de nevades més abundants que aquesta en 100 anys al Tibidabo.

Amb molta diferència la nevada més abundant al Fabra seguirà sent la del dia de Nadal del 1962, que va deixar entre 60 i 80 centímetres. També destaquen la del 30 i 31 de gener del 1986, que va acumular entre 20 i 30 centímetres, i la del 13 de gener del 1993, que n'hi va deixar 20.