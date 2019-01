El centre i el nord-est dels Estats Units es preparen per rebre una onada de fred històrica

Durant l'hivern, cada any la costa est dels Estats Units acostuma a ser notícia pel que fa a nevades i fred intens. Aquest any tampoc serà l'excepció, però, tot i això, aquest any el més destacable, més que les nevades, serà el termòmetre. Els gruixos de neu màxims que s'esperen difícilment superaran els 20 cm, al voltant d'Illinois i Minessota i de manera més modesta a la resta del nord i l'est. Per tant, una nevada que en principi hauria de ser més aviat modesta en comparació amb el que estan acostumats. Precisament la massa d'aire tan freda que es preveu dificulta que hi hagi precipitació.

En definitiva, els valors termomètrics i de sensació són el que més preocupa al govern. Els mapes mostren valors realment severs per a aquesta setmana vinent, i ja es comença a parlar del que podria ser l'onada de fred més potent del segle XXI en els estats de Minnesota i Illinois. A tot plegat, però, a més de les baixes temperatures s'haurà de tenir en compte el vent, que provocarà unes temperatures de sensació encara més baixes, cosa que preocupa i molt als serveis meteorològics i d'emergències de la zona.

Cal pensar que els valors de temperatura de sensació més baixos se situaran entre els 40 i els 50 ºC sota zero. Són valors que es consideren molt perillosos, ja que poden provocar la congelació total d'una part del cos que estigui exposada directament a l'ambient en només 1 minut.

Dangerously cold wind chills are expected Tuesday through Thursday. This graph shows the wind chill trends. For temperatures and wind chills for your exact location, enter your city or zip code at https://t.co/ezaOcwM11S. #MNwx #WIWx pic.twitter.com/OIV02L1Cz4 — NWS Twin Cities (@NWSTwinCities) 27 de gener de 2019

S'espera que els valors de temperatura ambient –sense sumar-hi el factor del vent– puguin baixar fins a valors pròxims als -40 ºC als estats de Minnesota i Illinois, que són els estats que patiran les conseqüències de la possible onada de fred més dura d'aquest segle. Entre dimarts i divendres, que és quan s'esperen les temperatures més extremes en aquests dos estats, se suspendran les classes i moltes activitats laborals per seguretat, amb possibilitat que aquestes i altres mesures s'ampliïn a més estats pròxims com Michigan, Ohio i Indiana, entre d'altres.

Potentially historic cold will arrive Tuesday through Thursday with highs 10 to 20 below and lows ranging from 25 to 30 below.



Check out these dangerous wind chills Wednesday morning... pic.twitter.com/AXjfcx7OhW — NWS Twin Cities (@NWSTwinCities) 27 de gener de 2019

S'espera que al llarg d'aquesta setmana que ve l'onada d'aire fred vagi progressant de nord-oest a sud-est del país i acabi afectant la costa est dels Estats Units també amb temperatures molt baixes, i que molt probablement també fregaran alguns rècords històrics.

Coldest outbreak in two decades is possible next week in parts of the Midwest: https://t.co/6KgKYrVhmQ pic.twitter.com/GF7D9eRQRU — The Weather Channel (@weatherchannel) 26 de gener de 2019

A continuació us mostrem un llistat de temperatures mínimes previstes per a diferents ciutats conegudes de l'est dels Estats Units per a dimecres o dijous –segons l'indret–, quan s'espera que s'arribi al clímax de l'onada de fred: